Един малко известен факт за принц Чарлз

П ринц Чарлз разкри кои са любимите му песни, включително онази, която му дава „неудържимо желание да стане и да затанцува“, пише Си Ен Ен (CNN).

Групата The Three Degrees, Даяна Рос и Едит Пиаф са част от списъка с любима музика на принца, която той сподели по време на едночасово радио предаване по болнично радио, в което той благодари на медицинския персонал и доброволците за работата им по време на пандемията от COVID-19.

Говорейки в предаването, наречено

Музика и спомени с принца на Уелс,

наследникът на британския престол споделя как е бил „дълбоко впечатлен от отдадеността, показана от нашия прекрасен персонал и доброволци от Националната здравна служба в цялата страна“. Той им благодари за „чистата устойчивост и несломимия дух“ в „тези времена на изпитание“.

Чарлз обсъди и някои от най-любимите си песни, включително „Givin 'Up, Givin' In“, която групата The Three Degrees изпълниха на 30-ия му рожден ден и която „отдавна ме изпълва с непреодолимо желание да стана и да танцувам“.

Ето и списъка с любими песни на принц Чарлз: