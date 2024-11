Ед Уестуик от „Клюкарката“ ще става баща

37-годишният Ед Уестуик от „Клюкарката“ очаква първото си дете от 32-годишната си съпруга, актрисата Ейми Джаксън, два месеца след като двойката сключиха брак на Амалфийското крайбрежие в Италия.

Уестуик и Джаксън съобщиха новината в общ пост в Instagram, споделяйки снимки на бъдещата майка в рокля, която подчертава нарастващия ѝ корем.

След сватбата двамата говориха пред PEOPLE и заявиха, че очакват с нетърпение брачния живот и още повече приключения заедно.

„За мен да се омъжа за Уестуик означава да имам партньор в живота, с когото да преживявам приключения, да споделям любовта и подкрепата си, да създам прекрасно семейство и да се подкрепяме взаимно във всички житейски моменти“, каза Джаксън.

„Става дума за това да градим заедно бъдеще и да създаваме безкрайни спомени, знаейки, че сме екип през всичко това.“

„Всичко това представлява ново ниво на енергия за ново приключение - най-доброто, което можеш да имаш“, каза Уестуик, добавяйки за новата си съпруга: „Прекарах живота си в чудене коя да бъде тя, и най-накрая я намерих.“

Ed Westwick and Amy Jackson's wedding was held on the Amalfi Coast at Castello Di Rocca.

