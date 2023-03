Ед Шийран издава албум, вдъхновен от личните му преживявания с депресията

Б ританският изпълнител и автор на песни Ед Шийран заяви, че предстоящият му албум „Subtract“ ще излезе на 5-и май, съобщи ЮПИ.

По думите на Шийран албумът е вдъхновен от личните му преживявания, свързани със „страх, депресия и безпокойство“.

Ed Sheeran has now completed all the main math symbols with his album titles.



(Plus, Multiply, Divide, Equals, Subtract) pic.twitter.com/zxx2h8lBhw