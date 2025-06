Папа Лъв XIV се оказа роднина на Мадона, Джъстин Бийбър и още куп звезди

П апа Лъв XIV може и сам да е световна знаменитост, но се оказва, че известният религиозен водач има още по-звездно родословие.

Според разследване на The New York Times, родословието на новия папа проследява негови предци в Италия, Испания и Франция. Част от тях по-късно се заселват в Квебек през 50-те години на XVII век.

След като проследяват семейната му линия до Луи Буше дьо Гранпре — един от далечните му роднини в Канада — журналистите от Times откриват, че 69-годишният папа Лъв е роднина както на Джъстин Бийбър, така и на Мадона. Дьо Гранпре е роден в град Троа-Ривиер, Квебек, и именно чрез него папата се оказва свързан и с други знаменитости, включително Анджелина Джоли, Хилари Клинтън, бившия канадски премиер Джъстин Трюдо, както и покойния писател Джак Керуак.

Интересно е, че връзката на Мадона с папата става публична три години след като тя отправя обръщение към предшественика му — покойния папа Франциск — с молба за лична среща, за да обсъдят предполагаемите ѝ три отлъчвания от Църквата.

