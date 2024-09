Като капитан Джак Спароу: Джони Деп изненада болни деца в Испания

Д жони Деп направи изненадващо специално посещение по време на участието си във филмовия фестивал в Сан Себастиан.

Облечен като героя си от „Карибски пирати“ капитан Джак Спароу, Деп посети децата от университетската болница „Доностиа“ в Сан Себастиан, Испания, в четвъртък, 26 септември, съобщават социалните медии на болницата.

Johnny Depp Surprises Kids at Hospital in Spain with Visit in 'Pirates of the Caribbean' Costume https://t.co/x8kPLtFyiO