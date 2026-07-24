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Напрежение в Южнокитайско море: Китайски кораби нападнаха филипински с водни оръдия

Зачестяват опасните инциденти в Южнокитайско море: Кораби на китайската брегова охрана атакуваха с водни оръдия филипински плавателни съдове край плитчината Скарбъро. Манила осъди действията като „непрофесионални“, а АСЕАН призова за деескалация

24 юли 2026, 10:02
Напрежение в Южнокитайско море: Китайски кораби нападнаха филипински с водни оръдия
Източник: БТА

К ораби на китайската брегова охрана са използвали водни оръдия и са извършили опасни маневри срещу филипински плавателни съдове в Южнокитайско море днес, съобщи Филипинската брегова охрана, цитирана от ДПА.

Според съобщението филипинските кораби са доставяли гориво на местни рибари и са извършвали рутинни патрули в района на плитчината Скарбъро, известна във Филипините като Бахо де Масинлок. Филипините считат рифа за част от своята изключителна икономическа зона.

По данни на Филипинската брегова охрана няма пострадали, а четирите филипински плавателни съда са изпълнили успешно мисията си.

Властите в Манила заявяват, че в инцидента са участвали 12 кораба на китайската брегова охрана и три кораба на китайската морска милиция. Два филипински кораба са били обстрелвани с водни оръдия, а срещу други два са били извършени опасни маневри, създали опасност от сблъсък.

Филипинската брегова охрана осъди действията на китайските кораби като "опасни и непрофесионални" и повтори позицията си, че плитчината Скарбъро и прилежащите ѝ води са част от територията и морските зони на Филипините.

През седмицата имаше два сходни случая в Южнокитайско море. Преди дни двама военнослужещи от филипинските военноморски сили бяха ранени при сблъсък край Втората плитчина на Томас. Вчера китайски кораби използваха водни оръдия срещу филипински плавателен съд също в района на рифа Скарборо.

Реакция на тези събития имаше на 59-ата среща на външните министри на държавите от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) и нейните партньори във филипинската столица Манила. В съвместна декларация външните министри на страните от АСЕАН подчертаха необходимостта от намаляване на напрежението в Южнокитайско море и потвърдиха ангажимента си да приключат преговорите по етичен кодекс, който да предотвратява бъдещи конфликти.

Източник: БТА/Атанаси Петров    
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