Джони Деп си счупи глезена

А мериканският актьор Джони Деп си е счупил глезена, съобщи "Ти Ем Зи". Според медията американските фенове на зездата ще трябва да изчакат, преди да го видят на живо, тъй като като фрактурата налага отлагане на концертите в САЩ.

Източници, близки до актьора, са казали пред "Ти Ем Зи", че "Джони и групата "Холивуд Вемпайърс" отлагат участията си заради лекарски препоръки".

The Hollywood Vampires concert in Manchester will be rescheduled as Johnny Depp has hurt his ankle.



Tickets will be honored on the rescheduled date or refunds will are available. #NHmusic #SNHU #ManchesterNH #NHrocks pic.twitter.com/gW509Gojlc