„Дисни“ моли Джони Деп да се върне като Джак Спароу

Д жони Деп е готов "да се завърне" в "Карибски пирати", след като беше отстранен от франчайза през 2018 г., предаде БГНЕС.

Той беше главната роля в пет филма за пиратите през последните 15 години.

878,788 have signed. Let’s get to 1,000,000!

The Walt Disney Company: We want JOHNNY DEPP back as CAPTAIN JACK SPARROW - Sign the Petition! https://t.co/vfEJ9aGST4 via @Change #NoJohnnyNoPirates