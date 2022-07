Звездна сватба: Дженифър Лопес и Бен Афлек се венчаха(СНИМКИ)

П евицата Дженифър Лопес и актьорът Бен Афлек се ожениха в Невада, става ясно от публикувани в събота съдебни документи, предаде Франс прес.

Jennifer Lopez and Ben Affleck in new photos from their wedding. 🤍 pic.twitter.com/kcifuJQE4I

Брачното свидетелство е издадено от окръг Кларк, който включва Лас Вегас. Петдесет и две годишната певица е решила да вземе фамилията на мъжа си, показват още документите.

Двамата се срещнаха през 2002 г. на снимачната площадка на филма "Трудна свалка". Връзката между двете звезди бе следена отблизо от папараците. Техният брак, предвиден за 2003 г., бе отложен, а след това двамата обявиха през 2004 г., че се разделят. Те се събраха отново миналата година.

"We did it. Love is beautiful. Love is kind. And it turns out love is patient. Twenty years patient." https://t.co/ny01uB0pcI