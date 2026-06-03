Джеф Безос разкри 25-годишен навик за справяне със стреса

П реди повече от две десетилетия основателят на Amazon Джеф Безос сподели прост съвет за справяне със стреса, който продължава да бъде актуален и днес. Говорейки на Срещата на върха на Академията за постижения (Academy of Achievement Summit) през 2001 г., Безос изтъкна, че много хора погрешно разбират какво всъщност причинява стреса. Според него той често е свързан с проблеми, за които хората знаят, че трябва да решат, но продължават да отлагат. Неговото решение беше съвсем просто: направете първата стъпка. Независимо дали става въпрос за телефонно обаждане, изпращане на имейл или започване на разговор, Безос вярва, че самото започване на работата по даден проблем може значително да намали свързания с него стрес.

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Джеф Безос вярва, че стресът идва от бездействието

По време на речта си Безос оспори идеята, че стресът се причинява главно от упорита работа или натоварен график. „Може да работите невероятно здраво и да обичате работата си“, каза той.

„И по същия начин може да сте без работа и да сте под невероятен стрес“, казва той.

Вместо това Безос твърди, че стресът често идва от избягването на въпроси, които изискват внимание. Той допусна, че когато хората игнорират даден проблем твърде дълго, той може да се превърне в източник на тревожност.

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„Стресът идва от игнорирането на неща, които не трябва да игнорирате“, каза той.

Безос вярва, че стресът служи като предупредителен знак, че има проблем, изискващ действие. Колкото по-дълго този въпрос остава нерешен, толкова повече той тежи на съзнанието на човека.

Простият навик, който помага на Джеф Безос от 25 години

Според Безос намаляването на стреса не изисква незабавно разрешаване на проблема. Важното е да започнете да се занимавате с него. Той обясни, че когато идентифицира източника на стресова ситуация, се фокусира върху предприемането на първото действие. Това действие може да бъде телефонно обаждане, изпращане на имейл или започване на дискусия със засегнатите хора.

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„В момента, в който го идентифицирам и направя първото телефонно обаждане или изпратя първия имейл, каквото и да е необходимо, за да започнем да се справяме с тази ситуация, дори тя да не е разрешена, самият факт, че работим по въпроса, драстично намалява всеки стрес, който би могъл да произтече от нея“, казва Безос.

Според него хората изпитват облекчение, защото вече не избягват проблема. Те са започнали да работят за намирането на решение.

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Примерът, който Безос използва, за да обясни тезата си

За да илюстрира твърдението си, Безос сравни двама души, които са безработни. Единият прекарва времето си в кандидатстване за работа, ходене по интервюта и следване на структуриран план за намиране на препитание. Другият прекарва времето си в тревоги за ситуацията, без да предприема никакви действия. Според Безос първият човек е по-вероятно да се чувства по-малко стресиран, въпреки че е изправен пред същите обстоятелства, защото работи активно за подобряване на положението си.

„Ако сте без работа, но следвате дисциплиниран подход, поредица от интервюта за работа и работите за коригиране на тази ситуация, ще бъдете много по-малко стресирани, отколкото ако просто се тревожите за това и не правите нищо“, каза той.

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Разликата не е в самото предизвикателство. Разликата е в това дали човек предприема действия, за да се справи с него.

Урок, съсредоточен върху действието

Основното послание зад съвета на Безос остава непроменено в продължение на 25 години. Когато даден проблем създава стрес, предприемането на действия често може да направи ситуацията да изглежда по-контролируема. Не е необходимо действието да реши проблема веднага. То просто трябва да придвижи процеса напред. За Безос тази първа стъпка може да бъде толкова проста, колкото провеждането на телефонен разговор или изпращането на имейл. След като действието започне, той вярва, че стресът, свързан с проблема, често започва да намалява.