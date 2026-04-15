Крис Дженър с таен план: Иска Джеф Безос да спаси империята на дъщеря ѝ

Крис и Кайли Дженър искат да си върнат контрола над Kylie Cosmetics и вече са представили идеята на Джеф Безос

15 април 2026, 13:21
Източник: Getty Images

К рис Дженър може би не се интересува от Джеф Безос само заради неговата личност, съобщава Page Six.

Майката на най-известното реалити семейство в света стана забележително близка с шефа на Amazon и съпругата му Лорън Санчес. Тя отпразнува 70-ия си рожден ден със звездно парти в техния дом – сред гостите беше дори принц Хари. Освен това тя заведе почти всичките си дъщери на сватбата на двойката във Венеция, Италия.

Сега Page Six научава, че Крис и най-малката ѝ дъщеря, Кайли Дженър, са недоволни от компанията, която купи Kylie Cosmetics, и искат „чичо Джеф“ да откупи контролния пакет акции.

Източник споделя пред изданието, че Кайли и Крис се стремят да си върнат козметичната империя. Те вече са представили идеята на Джеф Безос.

През 2019 г. Coty закупи 51% от компанията за комплекти за устни за 600 милиона долара. Чуваме обаче, че майката и дъщерята не смятат, че брандът се „управлява правилно“ от козметичния гигант. Според информацията те са предложили на Безос да изкупи дела на Coty.

Подобна сделка е напълно възможна. Безос и Санчес изглеждат особено заинтересовани от бизнес начинания, свързани със знаменитости – наскоро те инвестираха в линията за бельо SYRN на Сидни Суини. (28-годишната актриса беше донякъде неочакван гост на сватбата им в Италия, което придоби повече смисъл след новината за инвестицията).

Статия в New York Times за Санчес от тази седмица отбелязва, че дори тяхната „благотворителна дейност е тясно свързана със социалните им и звездни връзки“, като организацията Re:wild на Леонардо ди Каприо и присъждането на наградата „Bezos Courage and Civility“ на Хосе Андрес, Доли Партън и Ван Джоунс.

Междувременно изглежда, че семейство Дженър се опитва да си върне империята от известно време.

През 2023 г. Forbes съобщи, че Кайли изпитва „фрустрация“ от работата с Coty и е водила „неофициални разговори“ за обратно изкупуване на мажоритарния дял. „Имаше разногласия относно цената и оценката“, казаха тогава източници пред бизнес сайта.

Coty направи няколко риска върху реалити семейството. Те закупиха 20% собственост в козметичната марка на Ким Кардашиян през 2020 г. за 200 милиона долара. През март 2025 г. те продадоха своя дял обратно на компанията на Кардашиян, SKIMS, при загуба от 71,1 милиона долара.

През септември 2025 г. Coty заяви, че е „започнала стратегически преглед на своя бизнес с потребителска козметика, който може да доведе до продажба на марки като CoverGirl и Rimmel, тъй като производителят планира да се фокусира върху своя по-печеливш отдел за парфюми“, съобщи Reuters.

Източник: Page Six    
Прокуратурата за шофьора, запушил „Витиня": Няма доказателства за извършено престъпление

Прокуратурата за шофьора, запушил „Витиня“: Няма доказателства за извършено престъпление

Изгуби ли „Дяволът носи Прада 2“ своя чар? Как Ана Уинтур опитоми Миранда Пристли

Изгуби ли „Дяволът носи Прада 2“ своя чар? Как Ана Уинтур опитоми Миранда Пристли

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

Фалит заплашва най-голямата спешна болница в Североизточна България

Джейми Дорнан е Арагорн в епичното продължение на „Властелинът на пръстените“

Джейми Дорнан е Арагорн в епичното продължение на „Властелинът на пръстените“

Природният газ може да поскъпне с 5% от май

Природният газ може да поскъпне с 5% от май

pariteni.bg
Новият VW ID.3 Neo с впечатляващ ретро интериор и до 630 км на ток

Новият VW ID.3 Neo с впечатляващ ретро интериор и до 630 км на ток

carmarket.bg
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
Ексклузивно

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Преди 8 часа
Светла сряда е, какво повелява традицията
Ексклузивно

Светла сряда е, какво повелява традицията

Преди 7 часа
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Ексклузивно

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Преди 6 часа
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Ексклузивно

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Преди 8 часа
