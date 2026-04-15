Крис Дженър с таен план: Иска Джеф Безос да спаси империята на дъщеря ѝ

К рис Дженър може би не се интересува от Джеф Безос само заради неговата личност, съобщава Page Six.

Майката на най-известното реалити семейство в света стана забележително близка с шефа на Amazon и съпругата му Лорън Санчес. Тя отпразнува 70-ия си рожден ден със звездно парти в техния дом – сред гостите беше дори принц Хари. Освен това тя заведе почти всичките си дъщери на сватбата на двойката във Венеция, Италия.

Сега Page Six научава, че Крис и най-малката ѝ дъщеря, Кайли Дженър, са недоволни от компанията, която купи Kylie Cosmetics, и искат „чичо Джеф“ да откупи контролния пакет акции.

Източник споделя пред изданието, че Кайли и Крис се стремят да си върнат козметичната империя. Те вече са представили идеята на Джеф Безос.

През 2019 г. Coty закупи 51% от компанията за комплекти за устни за 600 милиона долара. Чуваме обаче, че майката и дъщерята не смятат, че брандът се „управлява правилно“ от козметичния гигант. Според информацията те са предложили на Безос да изкупи дела на Coty.

Kris Jenner and Kylie Jenner pitched Jeff Bezos on buying back Kylie Cosmetics from Coty https://t.co/OgbD8lm9ZN pic.twitter.com/Gvw0bHukwh — New York Post (@nypost) April 14, 2026

Подобна сделка е напълно възможна. Безос и Санчес изглеждат особено заинтересовани от бизнес начинания, свързани със знаменитости – наскоро те инвестираха в линията за бельо SYRN на Сидни Суини. (28-годишната актриса беше донякъде неочакван гост на сватбата им в Италия, което придоби повече смисъл след новината за инвестицията).

Статия в New York Times за Санчес от тази седмица отбелязва, че дори тяхната „благотворителна дейност е тясно свързана със социалните им и звездни връзки“, като организацията Re:wild на Леонардо ди Каприо и присъждането на наградата „Bezos Courage and Civility“ на Хосе Андрес, Доли Партън и Ван Джоунс.

Междувременно изглежда, че семейство Дженър се опитва да си върне империята от известно време.

През 2023 г. Forbes съобщи, че Кайли изпитва „фрустрация“ от работата с Coty и е водила „неофициални разговори“ за обратно изкупуване на мажоритарния дял. „Имаше разногласия относно цената и оценката“, казаха тогава източници пред бизнес сайта.

Coty направи няколко риска върху реалити семейството. Те закупиха 20% собственост в козметичната марка на Ким Кардашиян през 2020 г. за 200 милиона долара. През март 2025 г. те продадоха своя дял обратно на компанията на Кардашиян, SKIMS, при загуба от 71,1 милиона долара.

През септември 2025 г. Coty заяви, че е „започнала стратегически преглед на своя бизнес с потребителска козметика, който може да доведе до продажба на марки като CoverGirl и Rimmel, тъй като производителят планира да се фокусира върху своя по-печеливш отдел за парфюми“, съобщи Reuters.