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Странните правила, по които Джеф Безос отгледа децата си в пълна мистерия

Основателят на Amazon Джеф Безос и бившата му съпруга Макензи отглеждат 4 деца при желязна анонимност. Известно е само името на най-големия им син, Престън. Самоличността на другите двама синове и на осиновената от Китай дъщеря се пази в пълна тайна

1 юли 2026, 13:45
Странните правила, по които Джеф Безос отгледа децата си в пълна мистерия
Единственият кадър в историята: Джеф Безос и Макензи Скот с четирите си деца на премиерата на филма „Стар Трек: Отвъд“ през юли 2016 г.   
Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

Д окато основателят на Amazon Джеф Безос е под светлините на прожекторите почти всяка минута — особено след пищната си сватба с Лорън Санчес във Венеция — в личния му живот съществува една огромна, ревниво пазена тайна. Милиардерът е баща на четири деца заедно с бившата си съпруга Макензи Скот. Но въпреки огромното медийно любопитство към живота им, двамата родители успяха да постигнат нещо почти невъзможно в дигиталната ера: изградиха пълна информационна затъмнение около своите наследници.

Светът не знае лицата им, не знае с какво се занимават, а за три от четирите деца медиите дори не знаят... как се казват.

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Желязната завеса: Четири деца, но само едно известно име

Джеф Безос и Макензи Скот, които финализираха развода си след 25-годишен брак, имат трима синове и една дъщеря, осиновена от Китай. Най-шокиращият факт за потайността на фамилията е, че от четирите деца публично известно е името единствено на най-големия син — Престън Безос, роден през 2000 година.

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Безос развод
Безос развод
Безос развод
Безос развод

Името му не е случайно, а е дълбок поклон пред фамилната история. „Престън“ е второто име на самия Джеф Безос, предавано през поколенията. Родословието започва от прадядото на милиардера — Лойд Престън Гиз, преминава през дядо му Лоурънс Престън Гиз, за да стигне до най-големия наследник на технологичната империя.

 

Имената, рождените дати и каквито и да било детайли за другите двама синове и осиновената дъщеря обаче остават пълна мистерия. Те буквално не съществуват за интернет търсачките.

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Лорън Санчес
Лорън Санчес
Лорън Санчес
Лорън Санчес

Единствената снимка за четвърт век

За близо 26 години в елита на световния бизнес, Безос е допуснал децата си на червения килим само веднъж. Това се случва на една-единствена, историческа за папараците публична поява през юли 2016 г. на премиерата на филма „Стар Трек: Отвъд“ (Star Trek Beyond).

На събитието тримата синове и малката тогава дъщеря позират за няколко секунди до родителите си. Това остава единственият визуален документ в медийните архиви, показващ как изглеждат децата. Единствено Престън се появява още веднъж публично с баща си през 2019 г. на Американската гала на портретите във Вашингтон.

„Призрачната“ дъщеря от Китай и милиардното наследство

Осиновеното момиче е най-пазената тайна в империята на Безос. Известно е само, че е осиновена от Китай и че според американските закони има абсолютно равни права за наследство с биологичните си братя. Тъй като тя е наследница както на Джеф Безос, така и на Макензи Скот (която след развода стана една от най-богатите жени и филантропи в света), момичето на практика е сред най-богатите деца на планетата.

Въпреки това, нейният дигитален отпечатък е равен на нула. Тя няма профили в социалните мрежи, липсват нейни папарашки снимки от колежи, партита или ваканции. Секретността около нея е превърната в държавна сигурност от най-висок ранг.

Възпитание с остри ножове: Правилата в дома на Безос

Преди Amazon да се превърне в глобален мастодонт, Макензи Скот (която е утвърден романист) поема изцяло грижата за отглеждането на децата. Пред списание Vogue тя споделя:

„Децата имат спешна нужда от грижи. След третото дете разбрах, че не мога да бъда родителят, който искам, и едновременно с това да продължавам да пиша. Онези години бяха твърде натоварени“.

Въпреки заетостта си обаче, Безос и Скот налагат необичайни методи на възпитание, целящи да изградят у децата силна самостоятелност и находчивост. Милиардерът разкрива, че е позволявал на децата си да боравят с остри ножове още на 4-годишна възраст, а с електрически инструменти — на 7 или 8 години.

Философията зад това решение идва от съпругата му Макензи, чиито думи Безос често цитира с възхищение:

„Предпочитам да имам дете с девет пръста, но самостоятелно, отколкото дете без никакви умения и ресурси“.

Сам израснал на фермата на дядо си, където е гледал как се решават тежки технически проблеми от нулата, Безос е категоричен, че децата му трябва да се научат да се справят сами с опасностите, вместо да бъдат държани под "стъклен похлупак".

Животът зад кулисите: Кафе, миене на чинии и бащински съвети

Макар да управляваше една от най-големите корпорации в историята, Безос е категоричен, че сутрините винаги са принадлежали на децата му.

„Обичам да се мотая сутрин. Обичам да чета вестника, да пия кафе и най-вече — да закусвам с децата си, преди те да тръгнат за училище. Това време за размотаване е изключително важно за мен“, споделя той пред Икономическия клуб на Вашингтон.

А вечерите? Вечерите са завършвали с едно и също семейно задължение: „Мия чиниите всяка вечер. Силно вярвам, че това е най-секси нещо, което правя“, шегува се милиардерът в свое интервю.

Когато става въпрос за бъдещето на децата му и за кариерния път на мистериозната му дъщеря и нейните братя, съветът на Безос към тях винаги е бил един: следвайте страстта си.

„Каквото и да правите, изберете нещо, в което можете да вложите страст. Това ще ви улесни да направите избора да работите здраво. Трябва да разберете какво обичате и то ще ви донесе огромна радост“, казва той.

Пътят напред след развода

Когато през 2019 г. Безос и Скот сложиха край на 25-годишния си брак, основният им приоритет беше да останат перфектен екип в родителските грижи. И двамата публикуваха официални изявления в тогавашната мрежа X, уверявайки, че остават семейство и продължават напред като „приятели и съвместни родители“.

Днес, докато Джеф Безос гради новия си живот с Лорън Санчес, неговите собствени четири деца си остават най-голямата енигма на Холивуд. Те притежават билети за милиарди, но са избрали най-луксозната стока на XXI век — пълната, абсолютна анонимност.

Източник: PEOPLE, CNBC, Vogue    
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