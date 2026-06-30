Година в рая: Джеф Безос и Лорън Санчес отпразнуваха първата си годишнина от сватбата

О снователят на Amazon Джеф Безос и неговата половинка Лорън Санчес Безос отбелязаха първата си годишнина от сватбата на 27 юни в истински тропически рай. Вместо бляскаво парти, младоженците избраха уединението на семейна почивка край екзотичните острови Ясава във Фиджи, плавайки на борда на внушителната 126-метрова суперяхта на милиардера – Koru, пише испанското издание HOLA!

Лорън Санчес побърза да отбележи романтичния повод в своя профил в Instagram, публикувайки приказна гледка към залеза над океана с трогателно послание към съпруга си:

„Домът е там, където съм с теб. 27.06.2025 г.“, написа бившата тв водеща, припомняйки датата, на която официално станаха семейство.

Споменът за венецианската приказка за 50 милиона долара

Този личен момент идва точно една година след като Безос и Санчес си размениха брачни клетви на историческия остров Сан Джорджо Маджоре във Венеция, Италия. Преди това двамата бяха сключили граждански брак при пълна дискретност в САЩ, но през лятото на 2025 г. организираха грандиозно тридневно сватбено тържество в Европа, което привлече погледите на целия свят.

Пищното събитие, чиито разходи се оценяват на около 50 милиона долара, събра над 200 холивудски и бизнес знаменитости, сред които Опра Уинфри, Том Брейди, Леонардо ди Каприо, Бил Гейтс и членове на клана Кардашиян-Дженър. На самата церемония булката зашемети с поръчкова рокля тип „русалка“ от бяла дантела с корсет на Dolce & Gabbana, а по-късно се преоблече в розов тоалет на Atelier Versace за тематичния бал „Dolce Notte“ във Венецианския арсенал.

Въпреки целия този холивудски блясък, Санчес призна, че най-емоционалната част от сватбения уикенд за нея е била речта на единия от синовете ѝ, който разказал пред гостите за трудния път на семейството в борбата и преодоляването на дислексията.

Една бурна година и... слухове за бебе?

Първата година от брака на двойката беше изпълнена с интензивна филантропия, световни пътешествия и звездни изяви, докато двамата балансират грижите за сплотеното си семейство, което включва общо седем деца от предишни връзки. През май тази година те бяха почетни съпредседатели на престижния бал Met Gala 2026, а миналото лято прекараха седмици в танци в Сен Тропе и Ибиса в компанията на приятели.

Далеч от прожекторите обаче, двамата остават силно ангажирани със своите екологични и социални фондации (Bezos Earth Fund). Лорън развива успешно и кариерата си на писател, като през ноември 2026 г. се очаква да излезе третата ѝ детска книга „Мухата, която лети до Северния полюс“, посветена на децата с обучителни трудности.

В личен план 2025 г. донесе промени – Санчес официално усети синдрома на „празното гнездо“, след като изпрати най-малкия си син Еван в университета в Маями. Изглежда обаче, че къщата на милиардерите може отново да се напълни.

Наскоро в интервю за The New York Times Лорън предизвика истински фурор в медиите, след като на шега заяви, че е „готова за бебе с Джеф още утре“ – изказване, което веднага подхрани спекулациите, че двамата обмислят да разширят семейството си чрез сурогатно майчинство или осиновяване.