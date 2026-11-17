Н ови данни на американското разузнаване сочат, че Иран разработва планове да атакува висши служители от администрацията на Тръмп чрез взривяване на така наречената „мръсна бомба“ или химическо оръжие във Вашингтон, окръг Колумбия, въпреки че официалните лица продължават да спорят дали Иран може или ще се опита да изпълни подобен заговор, според седем американски служители.

Източници, запознати с последните разузнавателни данни, определят иранското планиране засега като опит да си осигури варианти за действие, а не като индикатор за предстояща атака. Но заговорът, засечен от САЩ, е много конкретен и включва местоположения и цели, казват двама от източниците, което е предизвикало трескаво изготвяне на планове за извънредни ситуации от страна на САЩ, пише Си Ен Ен (CNN).

В изявление говорителката на Белия дом Лорън Бис заяви, че САЩ „наблюдават всички потенциални заплахи, но към момента няма достоверни заплахи за родината“.

Американските служители обаче разглеждат разузнавателните данни като сигнал за тревожна готовност за ескалация от страна на Иран, докато страната е изправена пред интензивен натиск от продължаващите военни удари на САЩ и тежка икономическа блокада, за която висши представители на администрацията твърдят, че „опустошава“ страната. Според тези източници това показва, че Техеран вече активно планира потенциални атаки на територията на САЩ, макар да няма доказателства, че вече са решили да действат.

„Дали действително разполагат с хора на място, които да го изпълнят, е въпрос на дебат“, казва един от източниците.

CNN reports U.S. intelligence agencies are concerned Iran is plotting to detonate a dirty bomb targeting senior Trump administration officials in Washington. https://t.co/KEMVwj0wWj — Luke Radel (@lukeradel) November 16, 2026

На фона на буксуващите дипломатически преговори за прекратяване на конфликта, президентът Доналд Тръмп обяви миналата седмица, че войната ще приключи „съвсем скоро“. Но спешните мерки зад кулисите за защита срещу тази последна заплаха подчертават нестабилния и непредсказуем характер на един конфликт, оказал се труден за разрешаване, както и риска цената на войната, която Тръмп започна през февруари, да се върне при американците по начини, които надхвърлят цените на бензиностанциите.

Двама от източниците съобщават, че през последната седмица официални лица са провели няколко срещи, за да обсъдят как да противодействат на заплахата - планиране, което един от източниците описва като „благоразумно“. Това се случва в момент, когато заплахи от Иран също така принудиха Сикрет Сървис да премести министъра на финансите Скот Бесент във военно жилище миналата седмица.

Иранските заговори срещу настоящи и бивши американски служители, включително заговор за поръчково убийство срещу Тръмп през 2024 г., продължават още от първия мандат на президента и до голяма степен са били насочени към възможности за убийство на американски служители, докато пътуват в чужбина.

Официални лица предупреждават, че Съединените щати са изключително уязвими за атака с неконвенционални оръжия. „Мръсните бомби“, които комбинират радиоактивни материали с конвенционално взривно устройство, са сравнително лесни за сглобяване. Не е задължително Иран да вкарва нелегално обучени оперативни работници в страната: би било достатъчно просто да убеди човек, който вече живее в Съединените щати, да извърши атаката.

Американското разузнаване е засякло ирански разговори, в които се твърди, че страната е укрила материали за направата на бомби в Съединените щати, според един от източниците. Официалните лица са разделени относно това доколко достоверна е тази информация, но като цяло смятат, че би било много лесно, и дори е вероятно, Иран вече да е разположил предварително ядрени материали или химически агенти, които биха могли да бъдат прикрепени към конвенционално оръжие.

„Колкото пропусклива е била границата ни през по-голямата част от последните десет години, би било изключително лесно да се вкарат оперативни работници в страната“, които да се сдобият с компоненти за бомба и да ги разположат, казва един от източниците, близък до разузнаването. Много служители по националната сигурност предполагат, че предварително разположените ядрени материали вече се намират в САЩ от години, ако не и от десетилетия, казва друг източник.

С други думи, способността на Иран да предприеме подобна атака не е нараснала, казва вторият източник. Това, което се е променило, е стимулът за Иран.

Министерството на отбраната препрати въпросите към Службата на директора на националното разузнаване, откъдето отказаха коментар.

Говорител на иранската мисия към ООН в Ню Йорк заяви в изявление, че Иран „смята използването на химически оръжия при всякакви обстоятелства за напълно нелегитимно и категорично отхвърля и безрезервно опровергава фалшивите и изфабрикувани твърдения, разпространявани в това отношение“. Говорителят не коментира изрично разузнавателните данни относно потенциален план за „мръсна бомба“.

„Оръжие за терор“, а не за прецизност

„Мръсната бомба“ се различава значително от ядрената бомба, която разчита на реакция на ядрено делене и би била експоненциално по-разрушителна. „Мръсните бомби“ все пак могат да разпръснат опасна радиация във въздуха на разстояние от цели квартали или дори километри, но експертите казват, че евентуалните жертви вероятно ще бъдат причинени от самата експлозия на бомбата, а не от радиацията. Макар да не са по-трудни за сглобяване от която и да е конвенционална бомба, трудната част е придобиването на радиоактивния материал.

„Всяко подобно оръжие е оръжие за терор, а не оръжие за прецизност, точно както атентатор самоубиец, който се взривява. Те могат да разболеят сериозно хората и да направят определени райони необитаеми“, казва един от източниците, запознат с новите разузнавателни данни.

За САЩ от предизвикателствата може да се окаже разкриването на заговора навреме: ключов закон за наблюдение, който позволява на властите да събират комуникации на чужденци, изтече през юни на фона на противопоставяне между Белия дом и Конгреса заради тогавашния изпълняващ длъжността директор на националното разузнаване Бил Пулт.

Заповедите за наблюдение, одобрени преди юни, остават в сила до март 2027 г., но ако Конгресът не предприеме действия, служителите по националната сигурност предупреждават, че са напът да загубят един от най-ефективните си инструменти за разкриване на терористични заговори.

В писмо, изпратено до лидерите на републиканците и демократите в двете камари миналата седмица, главният прокурор Тод Бланш, директорът на националното разузнаване Джей Клейтън и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф призоваха за повторно упълномощаване на закона, аргументирайки се, че забавянето би „изложило на риск живота както на американците в родината, така и на нашите войски, разположени в чужбина, в условията на повишена заплаха, за която бе докладвано на „Групата на осемте“.

Законодателите от така наречената „Група на осемте“, включваща четиримата лидери и двупартийните ръководители на комисиите по разузнаване в Камарата на представителите и Сената, са били информирани за Иран няколко дни преди изпращането на писмото. Не е ясно дали брифингът е засягал конкретно заплахата от „мръсна бомба“ или химическо оръжие срещу Вашингтон.

Американските служители също така следят отблизо друг поток от разузнавателна информация, която предполага, че Иран може да използва химически оръжия срещу американските войски, разположени в Близкия изток, според двама от служителите. „Ню Йорк Таймс“ пръв съобщи за тези опасения. Няколко официални лица заявиха категорично, че американските войски не разполагат с подходящо защитно оборудване или обучение, за да се предпазят от подобна атака.

Тези опасения са предизвикали паралелни усилия за планиране при извънредни ситуации, насочени към гарантиране, че дипломатическият и разузнавателният персонал в региона разполагат с необходимото оборудване и обучение, за да се защитят, ако станат мишена на иранска атака с химически оръжия, казва пред CNN един от източниците, запознат с последните разузнавателни данни.

Вихрушката от ескалиращи заплахи идва в момент, когато Съединените щати и Иран остават вкопчени в конфликт в Ормузкия проток. Затруднените преговори за прекратяване на американската блокада, отваряне на протока и слагане на край на военните действия засега не дават резултат. Въпреки че един източник в региона подчерта, че и двете страни искат да постигнат споразумение, засега нито една от тях не изглежда готова да направи съществени отстъпки.

Регионален източник подчерта, че следващите няколко седмици ще бъдат критични за постигането на каквото и да е споразумение - период, през който определени страни биха могли да се опитат да изиграят ролята на „саботьори“.

Сред тези, които трябва да бъдат наблюдавани, са иранските хардлайнери или отцепнически елементи от режима, които са извлекли полза от войната и биха могли да бъдат мотивирани да предприемат атака, за да поддържат конфликта жив, добавя регионалният източник.

Един от американските служители подчерта, че Иран осъзнава риска от ответни мерки, които би си навлякъл, ако прибегне до използването на някое от тези оръжия, независимо дали в Близкия изток, или в Съединените щати.

Но ако иранските лидери стигнат до извода, че оцеляването на режима е поставено под въпрос, те може да сметнат, че рискът си заслужава.