Свят

Неочакваната прогноза на Джеф Безос за бъдещето с ИИ - 3-дневна работна седмица

Милиардерът твърди, че новите технологии ще доведат до недостиг на работна ръка, а балонът около тях всъщност е полезен за обществото

9 октомври 2026, 10:14
Неочакваната прогноза на Джеф Безос за бъдещето с ИИ - 3-дневна работна седмица
Източник: Getty Images

О снователят на Amazon Джеф Безос заяви, че според него изкуственият интелект може да генерира достатъчно голям растеж на производителността, за да позволи на американците да преминат на тридневна работна седмица или да разчитат само на един доход за цялото домакинство - отхвърляйки опасенията, че технологията ще доведе до масови загуби на работни места за американските работници.

Бил Гейтс прогнозира двудневна работна седмица след 10 години

Изпълнителният председател на Amazon Джеф Безос наблюдава как президентът на САЩ Доналд Тръмп говори по време на среща с ръководители на технологични компании относно изкуствения интелект в Източното крило на Белия дом.

Ключови факти

В интервю за Fox News, излъчено в сряда вечерта, Безос каза пред водещия Брет Байър, че според него ръстът на производителността благодарение на изкуствения интелект може да позволи на някои хора да решат: „Мога да издържам семейството си, като работя три дни в седмицата“. Той твърди, че домакинствата с двама работещи може да преценят, че нямат нужда от втори доход и единият родител да спре да работи.

Хиляди без работа заради изкуствения интелект? Истината зад съкращенията в Amazon

Милиардерът не предостави конкретни подробности как точно може да стане това, но подчерта, че това подкрепя тезата му, че изкуственият интелект може да доведе по-скоро до недостиг на работна ръка, отколкото до масови съкращения.

Безос заяви, че разбира, че „много умни хора прогнозират“ загуба на работни места поради изкуствения интелект, но добави: „Просто се случва да не съм съгласен с тези умни хора“.

Планът на Безос за спасение: Заводи на Луната и защо ИИ ще създаде глад за кадри

Когато Байър отбеляза, че Amazon е съкратил около 30 000 работни места през последните 12 месеца, Безос обвини за това масовото наемане на хора и бързия растеж на броя на служителите след пандемията от COVID-19.

Безос за балона около изкуствения интелект

Байър попита Безос за неговите коментари, че изкуственият интелект е вид „индустриален балон“, който обаче е „нещо добро“.

Милиардерът заяви: „Това, което се случва при тези индустриални балони... спекулантите могат да загубят пари, защото инвестират във всички тези неща. Но изобретенията не изчезват, когато балонът се спука“.

Прави ли AI богатите по-богати и изолира ли бедните

Когато Байър попита дали светът е свидетел на балон в момента, Безос отговори: „Много е трудно да се каже. Това, което знам със сигурност, е, че технологията е истинска.“ Той аргументира, че един балон може да бъде полезен за обществото, макар и не за инвеститорите, защото позволява всяка една идея да получи финансиране.

Ключов цитат

Когато Байър попита Безос какво мисли за идеята на президента Доналд Тръмп да ребрандира изкуствения интелект (AI) като „Суперинтелект“ (SI), основателят на Amazon каза: „Харесва ми „Суперинтелект“, защото думата „изкуствен“ не е много ласкава... Никой не иска изкуствен подсладител или изкуствен овкусител. „Изкуствен“ донякъде означава фалшив.“

Оценка на Forbes

Forbes оценява състоянието на Безос на около 378,6 милиарда долара, което го прави втория най-богат човек в света след трилионера Илон Мъск.

Източник: Forbes    
Джеф Безос Изкуствен интелект Amazon Тридневна работна седмица Бъдеще на труда Производителност Работни места Индустриален балон Доналд Тръмп Суперинтелект
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Декларация „живот“: Кой и до кога трябва да я подаде, за да не спре пенсията му

Декларация „живот“: Кой и до кога трябва да я подаде, за да не спре пенсията му

Шок във футболния свят: Роберто Карлос загуби 99% от богатството си заради некоректни агенти

Шок във футболния свят: Роберто Карлос загуби 99% от богатството си заради некоректни агенти

От България към Маями: Бил ли е Кирило Буданов неофициално у нас

От България към Маями: Бил ли е Кирило Буданов неофициално у нас

Проклятието на буквата „И“: Ураганът Исаяс готви двоен удар в САЩ - извънредно положение и евакуации

Проклятието на буквата „И“: Ураганът Исаяс готви двоен удар в САЩ - извънредно положение и евакуации

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България
Ексклузивно

Ива Михайлова: Муцунски нагло излъга България

Преди 14 часа
Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна
Ексклузивно

Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Преди 18 часа
Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира
Ексклузивно

Криза с жертва и ранен в Германия - мъж стреля по служители и се барикадира

Преди 13 часа
България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата
Ексклузивно

България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пламен Абровски разкри има ли повод за притеснение около търговията със зърно по Черно море

Пламен Абровски разкри има ли повод за притеснение около търговията със зърно по Черно море

Свят Преди 15 минути

Министърът на земеделието увери, че пристанищата във Варна и Бургас работят спокойно и няма нужда от извънредни мерки

„Тайните на Струма“ в „Темата на NOVA”

„Тайните на Струма“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 26 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Александър Скарсгард

„Пръстите му се виждат!“ - Александър Скарсгард провокира на премиерата на „Wicker“

Любопитно Преди 41 минути

Шведският актьор Александър Скарсгард отново провокира модните критици. На премиерата на новия си филм „Wicker“ той се появи с прозрачни пластмасови обувки и златен костюм без риза, което предизвика бурни реакции и разделени мнения сред феновете

Месото – лукс за всеки шести: Какво още разкриват новите данни на Евростат за живота в България

Месото – лукс за всеки шести: Какво още разкриват новите данни на Евростат за живота в България

Парите ни Преди 47 минути

Делът на хората без пари за пълноценно хранене се е свил повече от три пъти за 13 години, но България остава в дъното на ЕС по цял ред показатели

Фрегатата „Верни“ отново се отправи към атакуваните кораби в Черно море

Фрегатата „Верни“ отново се отправи към атакуваните кораби в Черно море

България Преди 51 минути

Българският военен кораб за втори път се насочва към района на инцидента от 6 октомври

.

Пробив и помирение: Тръмп награди Мъск с най-високото отличие за наука в САЩ

Любопитно Преди 55 минути

Президентът Доналд Тръмп връчи Националния медал за наука на Илон Мъск, наричайки го „съвременния Томас Едисън“, след като двамата изглежда са изгладили публичните си търкания от последните месеци

Иван Демерджиев

Демерджиев свърза зачестилите бомбени заплахи с изслушванията си за полетите на Пеевски

Свят Преди 1 час

Вътрешният министър заяви, че броят на сигналите е нараснал рязко след изслушването му на 2 юли

Депутатите си гласуваха пауза: Парламентът излиза във ваканция за 10 дни

Депутатите си гласуваха пауза: Парламентът излиза във ваканция за 10 дни

България Преди 1 час

Решението беше подкрепено от 132 народни представители, а 21 депутати от ГЕРБ-СДС гласуваха против

Военният риск в Черно море вече има цена: Кой ще плати сметката за атаките с дронове

Военният риск в Черно море вече има цена: Кой ще плати сметката за атаките с дронове

България Преди 1 час

Корабоплаването поскъпва, българските производители ще поемат удара, а потенциална опасност има и за рафинерията на „Лукойл“, предупреждават експерти

Пробив в астрономията: Открити са първите следи от Деветата планета

Пробив в астрономията: Открити са първите следи от Деветата планета

Любопитно Преди 1 час

Тайвански астрономи постигнаха научен пробив, откривайки слаб инфрачервен обект в архивни данни, който отговаря на всички критерии за хипотетичната Девета планета отвъд Нептун

Украински атаки поразиха три руски области, руски удари взеха жертви в Украйна

Украински атаки поразиха три руски области, руски удари взеха жертви в Украйна

Свят Преди 1 час

Губернаторът Виталий Корольов съобщи, че пожарът в селището Редкино е потушен

Валентина Каролева

„Животът е прекрасен“: Какво би казала Валентина Каролева на 20-годишното си аз?

Любопитно Преди 1 час

Актрисата се връща към по-младата си версия и споделя какво е научила за живота, любовта и приемането на хаоса

Хейдън Панетиър и Владимир Кличко

Битка за милионите на покойната Хейдън Пенетиър: Кличко се яви в съда с дъщеря им Кая

Свят Преди 1 час

Владимир Кличко и 11-годишната му дъщеря Кая се явиха пред съда по делото за имуществото на покойната актриса Хейдън Пенетиър. Бившият боксьор получи временно настойничество и поиска разследване за евентуално незаконно присвоени и заложени нейни вещи

Google Cloud показа агент на Gemini, който да ни е колега

Google Cloud показа агент на Gemini, който да ни е колега

Технологии Преди 1 час

Новата версия на агента е специално разработена с цел не просто да отговаря на въпроси, а да може да върши множество, по-сложни и многостъпкови задачи самостоятелно и да координира работата си в цели бизнес системи и платформи от едно място

Инцидент на сцената: Селин Дион падна по време на концерт в Париж (ВИДЕО)

Инцидент на сцената: Селин Дион падна по време на концерт в Париж (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Певицата претърпя неприятен инцидент по време на резиденцията си във Франция, но бързо се изправи, показа палец нагоре към публиката и продължи изпълнението си без да пропусне нито един такт, доказвайки за пореден път непреклонния си дух

<p>Тръмп отново се надява на Нобел за мир: Осло обявява тазгодишния лауреат</p>

Носителят на Нобеловата награда за мир ще бъде обявен в Осло

Свят Преди 1 час

Нобеловата награда за мир се връчва от 1901 г.

Всичко от днес

От мрежата

5 породи кучета, които се срещат в различни размери

dogsandcats.bg

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg
1

Живите корени на България

sinoptik.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg

Лейди Гага показа beauty рутината си след раждането

Edna.bg

Ивайло от Игрите разкри истината за брат си Иван и Александра

Edna.bg

Парламентът излиза в предизборна ваканция: Депутатите няма да заседават от 21 до 30 октомври

Nova.bg

Жесток побой посред бял ден в столичен парк: Двама са обвинени, единият е освободен

Nova.bg