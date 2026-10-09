Неочакваната прогноза на Джеф Безос за бъдещето с ИИ - 3-дневна работна седмица

О снователят на Amazon Джеф Безос заяви, че според него изкуственият интелект може да генерира достатъчно голям растеж на производителността, за да позволи на американците да преминат на тридневна работна седмица или да разчитат само на един доход за цялото домакинство - отхвърляйки опасенията, че технологията ще доведе до масови загуби на работни места за американските работници.

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Изпълнителният председател на Amazon Джеф Безос наблюдава как президентът на САЩ Доналд Тръмп говори по време на среща с ръководители на технологични компании относно изкуствения интелект в Източното крило на Белия дом.

Ключови факти

В интервю за Fox News, излъчено в сряда вечерта, Безос каза пред водещия Брет Байър, че според него ръстът на производителността благодарение на изкуствения интелект може да позволи на някои хора да решат: „Мога да издържам семейството си, като работя три дни в седмицата“. Той твърди, че домакинствата с двама работещи може да преценят, че нямат нужда от втори доход и единият родител да спре да работи.

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Милиардерът не предостави конкретни подробности как точно може да стане това, но подчерта, че това подкрепя тезата му, че изкуственият интелект може да доведе по-скоро до недостиг на работна ръка, отколкото до масови съкращения.

Безос заяви, че разбира, че „много умни хора прогнозират“ загуба на работни места поради изкуствения интелект, но добави: „Просто се случва да не съм съгласен с тези умни хора“.

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Когато Байър отбеляза, че Amazon е съкратил около 30 000 работни места през последните 12 месеца, Безос обвини за това масовото наемане на хора и бързия растеж на броя на служителите след пандемията от COVID-19.

Безос за балона около изкуствения интелект

Байър попита Безос за неговите коментари, че изкуственият интелект е вид „индустриален балон“, който обаче е „нещо добро“.

Милиардерът заяви: „Това, което се случва при тези индустриални балони... спекулантите могат да загубят пари, защото инвестират във всички тези неща. Но изобретенията не изчезват, когато балонът се спука“.

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Когато Байър попита дали светът е свидетел на балон в момента, Безос отговори: „Много е трудно да се каже. Това, което знам със сигурност, е, че технологията е истинска.“ Той аргументира, че един балон може да бъде полезен за обществото, макар и не за инвеститорите, защото позволява всяка една идея да получи финансиране.

Ключов цитат

Когато Байър попита Безос какво мисли за идеята на президента Доналд Тръмп да ребрандира изкуствения интелект (AI) като „Суперинтелект“ (SI), основателят на Amazon каза: „Харесва ми „Суперинтелект“, защото думата „изкуствен“ не е много ласкава... Никой не иска изкуствен подсладител или изкуствен овкусител. „Изкуствен“ донякъде означава фалшив.“

Оценка на Forbes

Forbes оценява състоянието на Безос на около 378,6 милиарда долара, което го прави втория най-богат човек в света след трилионера Илон Мъск.