Дъщерята на Чарли Шийн сподели, че е била тормозена заради приликата с баща си

С ами Шийн разкри, че е била подложена на тормоз заради приликата си с баща си, Чарли Шийн, преди да се подложи на ринопластика през август миналата година.

„Трябваше да се справя с деца, които ме тормозят“, сподели тя пред майка си, Дениз Ричардс, в епизод на „Дениз Ричардс и нейните диви неща“.

Сами обясни, че хората често ѝ казвали, че прилича на баща си, а наскоро дори получила коментар, че „никога няма да бъде толкова красива, колкото майка си“. Тя призна, че мечтаела за операция на носа „откакто се помни“ и затова решила да се консултира със специалист.

„Имам този клаксон, залепен на лицето ми“, каза 20-годишната създателка на съдържание в OnlyFans, добавяйки, че иска да прилича повече на майка си и „буквално плаща за нейния нос“.

По време на консултацията с лекаря, Сами посочила лицето на Ричардс като пример за „перфектния“ нос. 54-годишната актриса реагира емоционално, признавайки, че ѝ е тъжно, че дъщеря ѝ е почувствала необходимост да се подложи на подобна процедура.

„Чувствам се зле, че тя трябва да се сравнява с моя нос или каквото и да е, защото не искам дъщерите ми да изпитват натиск да изглеждат по определен начин“, каза Ричардс.

Тя сподели, че е обмисляла да премести децата си извън Лос Анджелис, но работата ѝ не го позволявала, а и двете ѝ дъщери са израснали в семейство, свързано с шоубизнеса.

По време на разговора с майка си, Сами призна, че не искала Ричардс да присъства на операцията, защото това би предизвикало у нея „безпокойство“. Тя дори се опитала да запази процедурата в тайна от по-малката си сестра, Лола, но майка ѝ в крайна сметка разкрила информацията.

„Когато си направих импланти, казах на твърде много хора“, сподели Сами. „Бях засипана с различни мнения – някои казваха, че трябва да бъдат по-големи, други, че трябва да ги намаля. Това наистина повлия на крайния резултат и ми се иска да не бях казала на никого.“

