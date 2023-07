Продават на търг пръстена на Тупак, изработен от самия него, за повече от 1 млн. долара

З латният пръстен с корона от злато, рубини и диаманти на покойния рапър Тупак Шакур достигна над 1 млн. долара във вторник, превръщайки се в най-ценния хип-хоп артефакт, продаван някога на търг, според Sotheby's.

Пръстенът, проектиран от Шакур и носен по време на последната му публична изява на наградите за видео музика (VMA) през 1996 г., бе продаден за повече от три пъти по-висока сума от оценката на аукционната къща на тематична разпродажба на хип-хоп продукти в Ню Йорк.

С надпис "Pac & Dada 1996", препратка към годежа му с актрисата и модел Кидада Джоунс (дъщеря на американския звукозаписен продуцент Куинси Джоунс), инкрустираната с диаманти златна лента е увенчана със златен кръг, обсипан с кабошон рубин и два паве-бразувани диаманта.

