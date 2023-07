Заради убийството на Тупак Шакур: Полицията претърсва къща в Лас Вегас

П олицията в Невада потвърди, че тази седмица е връчила заповед за обиск във връзка с неразкритото убийство на рапъра Тупак Шакур.

Детективите са извършили претърсването в къща в Хендерсън, предградие на Лас Вегас, където Шакур е бил застрелян през септември 1996 г.

Столичната полиция на Лас Вегас не предостави повече подробности за претърсването, позовавайки се на продължаващото разследване на убийството му.

Detectives search Las Vegas house for Tupac Shakur murder investigation 👀 pic.twitter.com/h3shXv0voq — Daily Loud (@DailyLoud) July 19, 2023

Шакур е на 25 години, когато е убит, не са извършени арести и в момента няма задържани заподозрени.

Домът, който е бил претърсен, се намира на по-малко от 32 км от Лас Вегас, където Шакур беше застрелян при стрелба с автомат.

"LVMPD може да потвърди, че на 17 юли 2023 г. е била връчена заповед за обиск в Хендерсън, Невада, като част от продължаващото разследване на убийството на Тупак Шакур", се казва в изявление на полицията в Лас Вегас. "В момента няма да имаме повече коментари."

Лейтенантът от полицията в Лас Вегас Джейсън Йохансон заяви пред Las Vegas Review Journal, че детективите отново работят по студения случай.

Las Vegas police investigating the murder of rap legend Tupac Shakur almost three decades ago have obtained a new search warrant, a spokesperson said Tuesday.https://t.co/LXUbIFdXAH pic.twitter.com/nDiPxblHqg — AFP News Agency (@AFP) July 18, 2023

"Това е случай, който е останал неразкрит и се надяваме един ден да успеем да променим това", каза той пред вестника.

Шакур, чието сценично име е стилизирано като 2Pac, издава дебютния си албум през 1991 г. и постига успех в класациите с хитове като California Love, All Eyez on Me, Changes и I Ain't Mad at Cha.

Той умира на 13 септември 1996 г., седмица след като е прострелян четири пъти в колата си, докато чака на червено.

Шакур, продал повече от 75 милиона плочи по целия свят, беше въведен в Залата на славата на рокендрола през 2017 г.