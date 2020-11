В небето на Сеул полетяха първите безпилотни таксита

В Сеул днес беше проведена демонстрация на безпилотни летящи таксита и пощенски дронове. Събитието бе организирано съвместно от Министерството на транспорта и местната управа на града и има за цел да покаже южнокорейските разработки в областта на градския въздушен транспорт, които могат да влязат в масова експлоатация след няколко години.

Управлението и координацията на полетите безпилотните летателни апарати се осъществява от система, наречена K-дрон, създадена от южнокорейски инженери. Тя е в състояние да осигури безопасния полет на няколко апарата едновременно, като се предвижда възможностите ѝ постепенно да бъдат увеличени.

Организаторите подчертават, че това са първите в света безпилотни таксита и товарни дронове, които летят над центъра на мегаполис. Площадката за излитане е оборудвана край река Ханган в престижния бизнес квартал Йойдо, където по-рано е имало малко летище. По-рано тази година подобни изпитателни полети бяха правени в безлюдни райони на Южна Корея.

Безпилотното такси, което може да превозва двама пътници, се издигна успешно във въздуха, направи няколко кръга над реката и се приземи на същото място. Едновременно с него във въздуха се „разхождаха“ по-малки пощенски дронове, а системата К-дрон координираше придвижването им, контролирайки височината, скоростта и посоката на полета, като не допусна да възникнат опасни ситуации.

Над създаването на въздушни таксита работят две компании – „Hanwha” и „Hyundai”, които планират до 2022 г. да създадат прототип, а през 2025 г. – да започнат масово производство на въздушни таксита. Моделите и на двете компании ще могат да излитат и кацат вертикално и да превозват до 5 човека едновременно.

Предвижда се пълноценната експлоатация на безпилотни въздушни таксита в Южна Корея да започне през 2028 г., обявиха от транспортното министерство.

