Древна ДНК разкрива мистериозна империя

О т едно парченце кост учените могат да извлекат удивителна информация за миналото.

Анализът на древна ДНК, извлечена от човешки останки, разкрива чертите и произхода на исторически личности - било то мумифициран леден човек, китайски император или легендарен композитор.

С усъвършенстването на техниките изследователите използват този безценен инструмент, за да изследват човешки останки от множество погребения, което води до големи масиви от данни, които им помагат да разберат по-добре динамиката на цели общности.

Резултатите са особено вълнуващи, когато се прилагат към сенчести империи на народи като аварите, които не са имали никакви писмени документи.

Ето какво откриха учените, благодарение на ДНК.

Разкриването

Познати предимно от разказите на византийските си противници, аварите са страховити конни воини, които пристигат в Централна и Източна Европа през VI в. сякаш от нищото.

Произходът на империята и на нейния народ остава неясен, докато едно знаменателно изследване от април 2022 г. не установява, че те произхождат от монголската степ.

Сега нов анализ на откритите останки на 424 индивида от гробища в Унгария предостави подробности за семейния и социалния живот на аварите и за това как новодошлите са взаимодействали с населението на приетата си родина.

Откритията разкриват тясно сплотено население с брачни практики, които не са често срещани днес.

През Вселената

Най-отдалеченият космически кораб на човечеството отново се свързва със Земята. За първи път от пет месеца насам инженерите на НАСА получиха съгласувани данни от "Вояджър 1".

В момента се намира на около 15 млрд. мили (24 млрд. км) от нас, а на 46-годишна възраст през последните години сондата показа множество странности и признаци на стареене.

Последният проблем, с който се сблъска "Вояджър 1", се появи за първи път през ноември 2023 г., когато модулационният блок за телеметрия на системата за полетните данни започна да изпраща неразбираем повтарящ се модел от код.

Отстраняването на проблема е резултат от хитроумни проби и грешки и разгадаване на загадка, която отвежда екипа до един чип.

Лунна актуализация

При най-близкото прелитане на Юпитеровата луна Йо от повече от 20 години насам бяха заснети изображения с висока разделителна способност, които показват вулканичните шлейфове на небесното тяло, планинските върхове и гладкото като стъкло езеро от охлаждаща се лава.

Космическият апарат Juno на НАСА, който за първи път пристигна, за да изучава Юпитер и неговите луни през 2016 г., прелетя на около 930 мили (1500 км) от повърхността на лавовия свят през декември и февруари, за да заснеме първите подробни изображения на северните ширини на Йо.

"Йо е просто осеян с вулкани и ние уловихме няколко от тях в действие", каза в изявление Скот Болтън, главен изследовател на "Джуно" в Югозападния изследователски институт.

Болтън описва Йо като "измъчената луна на Юпитер" заради свирепите сили, с които редовно се сблъсква.

Изследвания

На 8 юни 1924 г. съотборник забелязва отдалеч Джордж Малъри и колегата му Андрю Ървайн, които са на път към връх Еверест; никой повече не ги вижда живи.

Думите на Малори от планината обаче вече могат да се прочетат изцяло онлайн за първи път. Стотици страници кореспонденция и други документи, написани и получени от Малъри, бяха сканирани наскоро от колежа "Магдален" в Кеймбридж, Обединеното кралство, където той е учил.

В писмата се описват щателните приготовления на Малори и тестовете на оборудването, както и оптимизмът му относно перспективите. Но писмата показват и тъмната страна на алпинизма: лошото време, здравословните проблеми, неуспехите и съмненията.

Дни преди изчезването си Малори пише, че шансовете са "50 към 1 срещу нас" в последното писмо до съпругата си Рут от 27 май 1924 г.

Имало едно време една планета

Природозащитниците забелязаха първите екземпляри от историческата двойна поява на цикадите тази пролет.

Насекомите ще проникнат в много по-голям географски район, отколкото подобни случаи през други години, защото са част от синхронната поява на две специфични периодични ята цикади, които не са се появявали заедно от 1803 г. насам.

Повече от дузина щати в Юга и Средния Запад ще изпитат славното и мистериозно природно явление, когато то навлезе в разгара си.

Експертите имат някои съвети за това какво да очакваме и как да се подготвим. А за тези, които смятат цикадите за шумна, предизвикваща безпокойство напаст, предлагаме стъпки, които да предприемат, ако не са почитатели на буболечките.

