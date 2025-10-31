България

Факелното шествие във Враца за Деня на народните будители

Кулминацията на празничното честване бе „Огънят на признанието“

31 октомври 2025, 23:19
Факелното шествие във Враца за Деня на народните будители
Източник: БГНЕС

З а четвърта поредна година, в навечерието на Деня на народните будители, хиляди преподаватели, ученици и граждани се включиха във факелно шествие във Враца.

Празничната колона, състояща се от над 300 факли и лед светлини, премина по централната пешеходна зона на града и достигна до сградата на местната администрация, където се състоя тържествено честване на празника.

Кметът Калин Каменов подчерта значимостта на българските възрожденци за съхраняването на националната идентичност, книжовността, духовността и културата. Той изрази благодарност и към всички съвременни будители, които с достойнство и всеотдайност продължават делото на нашите предци.

„Изразявам своята искрена благодарност към родителите и учителите – аплодисменти за тях, защото те са хората, които посяват семената на знанието и възпитават любов към родното и доброто.Всеки от нас носи своята светлина, за да покаже, че е тук – като част от нашето общество, което с труда и духа си допринася за развитието на Враца. Благодаря ви, че сте тук – не само жители, но и гости на нашия град, за да споделим този празник на духа и просвещението. Нека всеки ден с личния си пример пазим и работим за България!”, каза кметът Калин Каменов.

Кулминацията на празничното честване бе „Огънят на признанието“. В знак на почит и благодарност към книжовниците, просветителите и пазителите на българския дух, представители на всяко училище в града се включиха в символичното запалване на огъня със своите факли.

Източник: БГНЕС

 

Източник: БГНЕС    
Ден на народните будители Враца Факелно шествие
Последвайте ни
Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси

Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси

Пентагонът одобри ракети

Пентагонът одобри ракети "Томахоук" за Украйна

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Второто поколение хибриди на Volvo ще останат на пазара до към 2040 г.

Второто поколение хибриди на Volvo ще останат на пазара до към 2040 г.

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

- Добро утро, госпожо! Как е Вашето главоболие днес? - Стана рано и отиде за риба.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”

Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Колоритният Дино ще може да промени съдбата на Лечителите в кастинг битката утре

Съдът в Лозана анулира пълната забрана за руски спортисти

Съдът в Лозана анулира пълната забрана за руски спортисти

Свят Преди 1 час

Това бе решение след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Санкциите на САЩ може да спрат рафинерията в Бургас след 21 ноември

Санкциите на САЩ може да спрат рафинерията в Бургас след 21 ноември

България Преди 5 часа

Търговци се опасяват повече от възможността от поскъпване на горивата на едро

Латвия излиза от Истанбулската конвенция

Латвия излиза от Истанбулската конвенция

Свят Преди 6 часа

Опонентите на договора в Латвия твърдят, че той въвежда дефиниция за пол, която надхвърля биологичната

Делян Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя

Делян Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя

България Преди 6 часа

Хората искат справедливост, настоя лидерът на "ДПС-Ново начало"

Огромен самолет от Украйна каца утре в София

Огромен самолет от Украйна каца утре в София

България Преди 7 часа

Антонов Ан-124 „Руслан“ е самолетът с най-голяма товароподемност от серийно произвежданите в света

<p>Дъщерята на Ким Кардашиян предизвика вълна от имитации и тревога сред стоматолозите</p>

Дъщерята на Ким Кардашиян предизвика вълна от имитации и тревога сред стоматолозите с опасна TikTok мода

Свят Преди 7 часа

Австралийският зъболекар д-р Махир Шах призова родителите да следят какво децата им виждат в социалните мрежи

.

„Револют“ спира да работи с левове

България Преди 7 часа

Няма да можете да изпращате банкови преводи в BGN от 27 ноември 2025 г.

Карди Би призна: Не съм си мила косата от три месеца!

Карди Би призна: Не съм си мила косата от три месеца!

Любопитно Преди 8 часа

„Вероятно съм хванала всякакви яйца от хлебарки, яйца от комари – всичко в това“, пошегува се Карди

Над хиляда години затвор по дело в Турция

Над хиляда години затвор по дело в Турция

Свят Преди 8 часа

Всички 11 обвиняеми получиха и доживотни присъди

Дания се готви за възможна война с Русия

Дания се готви за възможна война с Русия

Свят Преди 8 часа

Датските разузнавателни служби промениха тона си през последната година

Инфлацията в еврозоната се забавя въпреки поскъпването на услугите

Инфлацията в еврозоната се забавя въпреки поскъпването на услугите

Свят Преди 8 часа

Цените на енергията са се понижили с 0,2 процента на месечна база и с 1,0 процент на годишна

Елизабет: Единственото нещо, което е в главата ми, е музиката

Елизабет: Единственото нещо, което е в главата ми, е музиката

Любопитно Преди 9 часа

В момента Елизабет работи по нови музикални проекти и планира бъдещи участия

<p>Центристката партия D66 печели изборите в Нидерландия</p>

ANP: Центристката партия D66 печели изборите в Нидерландия

Свят Преди 9 часа

Роб Йетен е фаворит за следващ министър-председател.

Спряха всички влакове в Сърбия, терористична заплаха

Спряха всички влакове в Сърбия, терористична заплаха

Свят Преди 9 часа

Железниците на Сърбия внезапно спряха продажбата на билети

Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем

Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем

Свят Преди 9 часа

Доналд Тръмп нареди на Пентагона да "започне изпитания с ядрено оръжие"

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Какво не знаем за Черно море

sinoptik.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg

Легендата за „Кървавата Мери“ - първата кралица на Англия

Edna.bg

Енджи Касабие: Егоизъм е да искаш да имаш дете на всяка цена

Edna.bg

Страхотно! Иван Иванов ще играе на турнир с Новак Джокович

Gong.bg

Димитър Илиев се завръща за дербито на Пловдив

Gong.bg

Година след трагедията в Нови Сад: Пред NOVA говорят българи, които участват в протестите

Nova.bg

„Червени ръце”: Четирима българи ще лежат в затвора във Франция

Nova.bg