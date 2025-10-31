Инфлацията в еврозоната се забавя въпреки поскъпването на услугите

Свят

Цените на енергията са се понижили с 0,2 процента на месечна база и с 1,0 процент на годишна

31 октомври 2025, 16:14
Източник: iStock

Д анните подсказват, че Европейската централна банка вероятно ще се въздържи от ново понижаване на лихвите в близко бъдеще.

Инфлацията в еврозоната леко се понижи през октомври, тъй като по-високите цени на храните и промишлените стоки бяха компенсирани от нов спад в цените на енергията, пише Politico.

Според предварителните данни на Евростат, публикувани в петък, годишната инфлация е намаляла до 2,1 процента, в съответствие с прогнозите, спрямо 2,2 процента през септември. Забавянето настъпва въпреки по-високите от очакваното нива на потребителските цени, отчетени в Германия и Испания ден по-рано.

Цените на енергията са се понижили с 0,2 процента на месечна база и с 1,0 процент на годишна, на фона на продължаващо увеличение на предлагането на петрол. В същото време цените на необработените храни са продължили да нарастват, макар и по-бавно - с 0,7 процента на месечна база, което ги оставя 3,2 процента по-високи спрямо същия месец на миналата година, след пика от 5,5 процента през август.

Въпреки едва 0,1-процентното увеличение на общите цени през октомври, инфлацията при услугите достигна най-високото си ниво от над шест месеца - 3,4 процента. Този показател се следи внимателно от Европейската централна банка (ЕЦБ), тъй като е тясно свързан с растежа на заплатите, който се ускори до около 4 процента през второто тримесечие.

Упоритото поскъпване на услугите може постепенно да се прехвърли и върху останалите сектори на икономиката, което би поддържало натиск върху общото ниво на цените. Въпреки това президентът на ЕЦБ Кристин Лагард повтори в четвъртък, че очаква ръстът на заплатите да се забави през следващите месеци.

ЕЦБ запази основния си лихвен процент без промяна на ниво от 2 процента, като подчерта, че инфлацията е "в добро положение" и че институцията ще продължи да следва предпазлив подход, основан на наблюдение на икономическите тенденции.

Макар последните данни да са само малко над целевото равнище от 2 процента, упоритата инфлация в сектора на услугите вероятно ще направи ЕЦБ предпазлива и тя ще се въздържи от понижаване на лихвените проценти в обозримо бъдеще.

Източник: Politico     
ЕЦБ Инфлация Еврозона Лихвени проценти Цени на енергията Цени на храните Инфлация на услугите Ръст на заплатите Евростат Парична политика
