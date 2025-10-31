Свят

Дъщерята на Ким Кардашиян предизвика вълна от имитации и тревога сред стоматолозите с опасна TikTok мода

Австралийският зъболекар д-р Махир Шах призова родителите да следят какво децата им виждат в социалните мрежи

31 октомври 2025, 17:24
Източник: Getty Images

Австралийски специалист съветва родителите да бъдат особено внимателни към онлайн тенденции, насърчаващи опасни "украси" за зъби.

Австралийският зъболекар д-р Махир Шах призова родителите да следят какво децата им виждат в социалните мрежи, след като поредна мода в TikTok застрашава усмивките на подрастващите.

"Най-трудната част от работата ми вече не са кариесите, а поправянето на лошо направена стоматология", казва д-р Шах, цитиран от New York Post.

"Виждаме все по-малко гниещи зъби, но все повече щети от некачествени или направени у дома процедури."

Според него това се дължи на вирусни TikTok тенденции, които подтикват деца и тийнейджъри да експериментират с метални зъбни покрития и зъбни камъчета, често без надзор или професионална намеса.

Миналата седмица 12-годишната Норт Уест, дъщеря на Ким Кардашиян, предизвика бурни реакции в интернет с визия, включваща фалшиви татуировки, цветни плитки и черни зъбни покрития. Според д-р Шах подобни примери могат да предизвикат "вълна от подражание" сред деца по света.

"Когато едно дете още расте, зъбите му се изместват.  Подобни покрития бързо спират да пасват на зъбите, а това може да доведе до увреждане. Зъбите, с които завършват училище, са тези, които ще им останат за цял живот. Щетите, нанесени сега, ще се носят десетилетия наред", обяснява той.

По думите му зъбните камъчета всъщност са още по-опасни, защото много деца използват евтини комплекти за домашна употреба.

"Рискуват токсичност от метали като никел или мед. Може да настъпи корозия в устата, да се получи реакция с метални пломби или дори да се образува нещо като мини батерия между металите", предупреждава Шах.

Процесът по поставяне на камъчетата включва киселинен гел, който "изяжда минералите от зъба, правейки повърхността груба, за да се залепи камъкът", и лепило от микропластмаси, което често не се втвърдява правилно при използваната светлина.

"Дори при професионалните лампи втвърдяването е само около 70%. При евтините комплекти вероятно е едва 20–30%, което означава, че част от пластмасата остава мека", казва той.

В кабинета му вече се появяват пациенти с последствията от подобни експерименти.

"Майка се обади, защото дъщеря ѝ се върнала от пътуване с куп зъбни камъчета, поставени зле. Лепилото беше навсякъде по венците, които бяха раздразнени и покрити с плака", разказва зъболекарят.

Премахването им също не е безопасно:

"Отне ми 45 минути да изчистя лепилото и внимателно да премахна всяко камъче. Ако просто ги изшлайфате, рискувате да изпилите и част от зъба."

Според Шах зъболекарската практика ще се променя заради нарастващия брой случаи, свързани с подобни интернет тенденции.

Той обаче не е против зъбните украшения, ако се поставят професионално:

"Ако детето ви много иска, направете заедно проучване, проверете отзиви, консултирайте се със специалист, преди да се решите."

Д-р Шах завършва с прост съвет към родителите:

"Една откровена беседа е по-полезна от забраната. Грижата за усмивката започва у дома, а TikTok не е зъболекар."

Източник: New York Post    
TikTok мода Детски зъби Опасни стоматологични практики Зъбни грилове Зъбни камъчета Увреждане на зъбите Родителско предупреждение Онлайн тенденции Орално здраве Социални мрежи
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
