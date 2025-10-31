Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси

Зверски пребит погрешка: Вече година 21-годишен младеж чака справедливост

П оне 10 трамвая са блокирани до спирката на бул. „Акад. Иван Гешов“, предаде БГНЕС.

Причината е катастрофа, при която автомобил е навлязъл върху релсите до УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".

На място има екипи на пожарната и полицията.