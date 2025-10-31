България

Делян Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя

Хората искат справедливост, настоя лидерът на "ДПС-Ново начало"

31 октомври 2025, 18:38
Делян Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя
Източник: ДПС-Ново начало

С кандалното решение на Врачанския окръжен съд, да пусне на свобода срещу парична гаранция шофьор, убил пешеходец на пътя и избягал от местопроизшествието, е поредната демонстрация за пренебрежение към очакванията на хората за справедливост. Това съобщиха от "ДПС-Ново начало".

Делото е образувано след внесено искане от прокурор от Окръжна прокуратура – Враца за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняем  за това, че на 26 октомври тази година,  е блъснал и убил пешеходец, след което е избягал от местопроизшествието. Съдът обаче го пуска на свобода, срещу парична гаранция. 

"Доверието, което трябва да създава и справедливостта, които трябва да въздава съдът са несъвместими с подобни действия от страна на магистрати! Затова ще сигнализирам Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на състава, постановил това решение", категоричен е лидерът на партията Делян Пеевски.

Той определи практиката да бъдат пускани на свобода от съда извършители на убийства при ПТП и бавното правораздаване като "особено цинични" и смята, че представляват много тревожен сигнал към близките на жертвите и обществото, които очакват справедливост. 

"Защото хората искат справедливост и правов ред, а това е отговорност на магистратите, които трябва да осъществят справедливо и безпристрастно правораздаване", гласи съобщението, публикувано на сайта на ДПС-НН.

Източник: "ДПС-Ново начало"    
ДПС-Ново начало
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

