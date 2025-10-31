„Револют“ спира да работи с левове

П латформата за разплащане "Револют" обяви, че ще спре да предоставя услуги в лева от 17 декември 2025 г. Това съобщи агенция "Фокус".

Ето какво съобщават от компанията:

"Вашата сметка в лева ще бъде закрита и всеки останал баланс в лева, който държите, ще бъде конвертиран в евро на тази дата. Ако все още нямате сметка джоб в евро, такава ще бъде създадена автоматично.

Няма да можете да изпращате банкови преводи в BGN от 27 ноември 2025 г. или да получавате банкови преводи в BGN от 10 декември 2025 г.



Това е необходима корекция поради преминаването на страната към евро и актуализациите на системата, изисквани от нашите партньори за плащания".