Условна присъда за учителя, блудствал с ученичка

С офийски районен съд призна за виновен учителя по физическо възпитание и бивш футболист Христо Кирев за това, че в хостел се е съвкупил с ненавършило 14-годишна възраст момиче.

Присъдата на мъжа е условна - две години и осем месеца затвор, чието изпълнение се отлага за срок от пет години.

Присъдата беше прочетена днес при закрити врати заради възрастта на жертвата.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред горна инстанция.

Мъжът трябва да заплати направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 2000 лева, както и разноски на Столичната дирекция на вътрешните работи.

На 8 октомври прокуратурата внесе в съда делото срещу 31-годишен учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14 години.