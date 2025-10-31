България

Условна присъда за учителя, блудствал с ученичка

Кирев ще плати и 2 хил. лв. обезщетение на майката на момичето

31 октомври 2025, 17:20
Условна присъда за учителя, блудствал с ученичка
Източник: БТА

С офийски районен съд призна за виновен учителя по физическо възпитание и бивш футболист Христо Кирев за това, че в хостел се е съвкупил с ненавършило 14-годишна възраст момиче.

Присъдата на мъжа е условна - две години и осем месеца затвор, чието изпълнение се отлага за срок от пет години. 

Учител от София на съд за сексуално престъпление срещу ученичка

Присъдата беше прочетена днес при закрити врати заради възрастта на жертвата.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред горна инстанция.

Оставиха в ареста учителя, задържан за секс със седмокласничка

Мъжът трябва да заплати направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 2000 лева, както и разноски на Столичната дирекция на вътрешните работи.

На 8 октомври прокуратурата внесе в съда делото срещу 31-годишен учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14 години.

Източник: БТА, Константин Костов    
