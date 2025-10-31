Откриха издирваното 15-годишно момиче от Благоевград

О ткриха издирваното 15-годишно момиче от Благоевград. Това научи NOVA.
Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград
То е открито в добро физическо здраве.
Припомняме, че детето беше в неизвестност от 27.10.2025 г.
О ткриха издирваното 15-годишно момиче от Благоевград. Това научи NOVA.
Полицията издирва 15-годишно момиче от Благоевград
То е открито в добро физическо здраве.
Припомняме, че детето беше в неизвестност от 27.10.2025 г.
ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.