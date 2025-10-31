България

Откриха издирваното 15-годишно момиче от Благоевград

То е открито в добро физическо здраве

31 октомври 2025, 17:53
Източник: Thinkstock/Guliver

О ткриха издирваното 15-годишно момиче от Благоевград. Това научи NOVA.

Припомняме, че детето беше в неизвестност от 27.10.2025 г. 

Източник: NOVA    
15-годишно момиче Благоевград
Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

