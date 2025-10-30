30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Н а 30 октомври 1938 г., в навечерието на Хелоуин, милиони американци се настаняват пред радиоприемниците си – основният източник на новини и забавления в онези години. В 20:00 ч. по източно време по мрежата на CBS Radio започва едно от най-необичайните предавания в историята на медиите: младият режисьор и актьор Орсън Уелс представя адаптация на научнофантастичния роман на Хърбърт Джордж Уелс „Война на световете“.

Програмата е част от поредицата Mercury Theatre on the Air, а сценарият – подготвен от Хауърд Кох – е създаден така, че да напомня на живо новинарско предаване.

След кратка музикална програма „прекъсване“ обявява сензационна новина: „Наблюдавано е взривяване на Марс!“. Следват все по-драматични „репортажи“ – първо от ферма в Ню Джърси, където е паднал „цилиндър от космоса“, а после от мястото на сраженията между американската армия и „марсиански бойни машини“.

Гласовете на актьорите са убедителни, шумовите ефекти – тревожни, а тонът – напълно сериозен. Слушателите, включили се по средата, нямат представа, че това е постановка. Някои наистина вярват, че извънземни нападат Земята. „Това беше просто радиопиеса. Но очевидно направихме твърде добра илюзи“, казва по-късно Уелс.

#OnThisDay in 1938, Orson Welles read The War of the Worlds on the radio and caused panic when listeners thought it was a real news report. pic.twitter.com/SPXUikZJMj — Penguin Books UK (@PenguinUKBooks) October 30, 2016

Психологическа буря в ефира

Реакцията е мигновена. В някои градове хора звънят в полицията, други се събират в автомобилите си, за да „бягат от нашествието“. Радиото по онова време е най-достоверният източник на информация – хората му вярват така, както днес вярват на телевизията или социалните мрежи.

На следващата сутрин американските вестници излизат с гръмки заглавия като „Радио пиеса предизвика национална паника!“ и „Америка в ужас от марсианско нашествие“.

Днес историците смятат, че реалният мащаб на паниката е преувеличен – повечето хора са приели постановката като развлечение. Но митът за „масовата истерия“ вече е създаден и се превръща в част от културната памет.

Младият гений, който уплаши Америка

По онова време Орсън Уелс е само на 23 години, но вече има репутация на талантлив експериментатор в театъра. След скандала около радиопредаването името му обикаля всички американски вестници. CBS дори се извинява публично, а Уелс дава пресконференция, на която изглежда искрено смутен – макар и тайно да осъзнава, че тъкмо е станал знаменитост.

Само три години по-късно той ще режисира „Гражданинът Кейн“ (1941) – филм, който ще промени завинаги езика на киното и ще утвърди Уелс като един от най-великите автори на XX век.

За да разберем силата на ефекта от „Война на световете“, трябва да си представим света през 1938 г. Европа е на прага на война – Хитлер вече е анексирал Австрия, а напрежението расте. Радиото е най-бързият начин да научиш новини. Американците са свикнали с извънредни емисии, прекъсващи програмите.

Когато чули „спешното съобщение за странни събития в Ню Джърси“, мнозина си помислили, че става дума за реална атака – може би от Германия, а не от Марс.

Orson Welles’ radio drama based on H.G. Wells’ 1898 novel THE WAR OF THE WORLDS was broadcast on this day, October 30, in 1938. The program triggered widespread panic among listeners who mistook it for real news of a Martian invasion. pic.twitter.com/TstFfjOPgr — Christopher Perkins (@ChrisPerkinsDnD) October 30, 2018

Урокът, който остава актуален и днес

Историята на „радиопаниката“ от 1938 г. е не просто любопитен анекдот, а предупреждение за силата на медиите и човешката склонност към внушение. Десетилетия по-късно тя продължава да се изучава в университети по журналистика и комуникации като пример за ефекта на масовата психология и отговорността на информацията. „Медийната истина е толкова силна, колкото доверието на слушателя,“ пише по-късно един от участниците в постановката. „А доверието може да се превърне в страх – само за секунди“.

Цар Бомба

На 30 октомври 1961 г. в 11:32 ч. московско време над остров Нова Земя в Арктическия океан Съветският съюз взривява най-мощното ядрено оръжие, създавано някога от човека – Цар Бомба. Това остава и до днес най-силната експлозия в историята на човечеството.

Бомбата е пусната от стратегически бомбардировач Ту-95В, пилотиран от майор Андрей Дурновцев. Тя пада с парашут, за да може самолетът да се отдалечи достатъчно, преди детонацията. Взривът избухва на височина около 4 километра над земята. Мощността му е приблизително 50 мегатона тротилов еквивалент – над 3000 пъти по-силна от бомбата над Хирошима.

Светкавицата е видима от разстояние 1000 километра, а ударната вълна обикаля Земята три пъти.

В селища на 800 км от епицентъра стъклата се пръскат, а радиостанциите губят сигнал. Един от съветските физици по-късно казва: „Видяхме как небето се разкъса. Дори зад защитните очила светлината беше нетърпима“.

Цар Бомба е проектирана от екипа на Андрей Сахаров, по-късно известен дисидент и носител на Нобелова награда за мир. Тя е създадена по заповед на съветския лидер Никита Хрушчов – като демонстрация на технологическото превъзходство на СССР пред САЩ в разгара на Студената война.

Първоначалният ѝ проект е бил за 100 мегатона, но е намален наполовина, за да се избегне прекомерно радиоактивно замърсяване и риск за пилотите. Дори така, ефектът е апокалиптичен. Огненото кълбо достига диаметър от 8 километра, а гъбата се издига до над 60 километра височина – два пъти по-високо от Еверест.

The Tsar Bomba, Detonated on Oct. 30,1961, was equal to 57,000,000 tons of TNT pic.twitter.com/LExIueMQ8f — Wars (@wars) April 6, 2024

Мястото на изпитанието – архипелагът Нова Земя, намиращ се между Баренцово и Карско море – по онова време е изолиран военен полигон. Експлозията оставя огромна радиоактивна зона, макар поради голямата височина на взрива замърсяването да е по-малко от очакваното.

Събитието предизвиква тревога по цял свят.

Западните страни засичат детонацията чрез сеизмични станции и я описват като „звяр от нов тип“. Американският президент Джон Кенеди нарича теста „безсмислен акт на разрушение“. Великобритания и Франция изразяват официален протест, а медиите говорят за „деня, в който човечеството видя собствената си гибел“.

Още събития на 30 октомври:

1905 г. – Император Николай II обявява с указ първата конституция на Русия, с която се създава парламента, наречен Държавна дума.

1975 г. – Хуан Карлос I става крал на Испания след заболяване на генерал Франциско Франко.

Родени: