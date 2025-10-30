Любопитно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

30 октомври 2025, 06:37
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Орсън Уелс   
Н а 30 октомври 1938 г., в навечерието на Хелоуин, милиони американци се настаняват пред радиоприемниците си – основният източник на новини и забавления в онези години. В 20:00 ч. по източно време по мрежата на CBS Radio започва едно от най-необичайните предавания в историята на медиите: младият режисьор и актьор Орсън Уелс представя адаптация на научнофантастичния роман на Хърбърт Джордж Уелс „Война на световете“.

Програмата е част от поредицата Mercury Theatre on the Air, а сценарият – подготвен от Хауърд Кох – е създаден така, че да напомня на живо новинарско предаване.

След кратка музикална програма „прекъсване“ обявява сензационна новина: „Наблюдавано е взривяване на Марс!“. Следват все по-драматични „репортажи“ – първо от ферма в Ню Джърси, където е паднал „цилиндър от космоса“, а после от мястото на сраженията между американската армия и „марсиански бойни машини“.

Гласовете на актьорите са убедителни, шумовите ефекти – тревожни, а тонът – напълно сериозен. Слушателите, включили се по средата, нямат представа, че това е постановка. Някои наистина вярват, че извънземни нападат Земята. „Това беше просто радиопиеса. Но очевидно направихме твърде добра илюзи“, казва по-късно Уелс.

Психологическа буря в ефира

Реакцията е мигновена. В някои градове хора звънят в полицията, други се събират в автомобилите си, за да „бягат от нашествието“. Радиото по онова време е най-достоверният източник на информация – хората му вярват така, както днес вярват на телевизията или социалните мрежи.

На следващата сутрин американските вестници излизат с гръмки заглавия като „Радио пиеса предизвика национална паника!“ и „Америка в ужас от марсианско нашествие“.

Днес историците смятат, че реалният мащаб на паниката е преувеличен – повечето хора са приели постановката като развлечение. Но митът за „масовата истерия“ вече е създаден и се превръща в част от културната памет.

Младият гений, който уплаши Америка

По онова време Орсън Уелс е само на 23 години, но вече има репутация на талантлив експериментатор в театъра. След скандала около радиопредаването името му обикаля всички американски вестници. CBS дори се извинява публично, а Уелс дава пресконференция, на която изглежда искрено смутен – макар и тайно да осъзнава, че тъкмо е станал знаменитост.

Само три години по-късно той ще режисира „Гражданинът Кейн“ (1941) – филм, който ще промени завинаги езика на киното и ще утвърди Уелс като един от най-великите автори на XX век.

За да разберем силата на ефекта от „Война на световете“, трябва да си представим света през 1938 г. Европа е на прага на война – Хитлер вече е анексирал Австрия, а напрежението расте. Радиото е най-бързият начин да научиш новини. Американците са свикнали с извънредни емисии, прекъсващи програмите.

Когато чули „спешното съобщение за странни събития в Ню Джърси“, мнозина си помислили, че става дума за реална атака – може би от Германия, а не от Марс.

Урокът, който остава актуален и днес

Историята на „радиопаниката“ от 1938 г. е не просто любопитен анекдот, а предупреждение за силата на медиите и човешката склонност към внушение. Десетилетия по-късно тя продължава да се изучава в университети по журналистика и комуникации като пример за ефекта на масовата психология и отговорността на информацията. „Медийната истина е толкова силна, колкото доверието на слушателя,“ пише по-късно един от участниците в постановката. „А доверието може да се превърне в страх – само за секунди“.

  • Цар Бомба

На 30 октомври 1961 г. в 11:32 ч. московско време над остров Нова Земя в Арктическия океан Съветският съюз взривява най-мощното ядрено оръжие, създавано някога от човека – Цар Бомба. Това остава и до днес най-силната експлозия в историята на човечеството.

Бомбата е пусната от стратегически бомбардировач Ту-95В, пилотиран от майор Андрей Дурновцев. Тя пада с парашут, за да може самолетът да се отдалечи достатъчно, преди детонацията. Взривът избухва на височина около 4 километра над земята. Мощността му е приблизително 50 мегатона тротилов еквивалент – над 3000 пъти по-силна от бомбата над Хирошима.

Светкавицата е видима от разстояние 1000 километра, а ударната вълна обикаля Земята три пъти.

В селища на 800 км от епицентъра стъклата се пръскат, а радиостанциите губят сигнал. Един от съветските физици по-късно казва: „Видяхме как небето се разкъса. Дори зад защитните очила светлината беше нетърпима“.

Цар Бомба е проектирана от екипа на Андрей Сахаров, по-късно известен дисидент и носител на Нобелова награда за мир. Тя е създадена по заповед на съветския лидер Никита Хрушчов – като демонстрация на технологическото превъзходство на СССР пред САЩ в разгара на Студената война. 

Първоначалният ѝ проект е бил за 100 мегатона, но е намален наполовина, за да се избегне прекомерно радиоактивно замърсяване и риск за пилотите. Дори така, ефектът е апокалиптичен. Огненото кълбо достига диаметър от 8 километра, а гъбата се издига до над 60 километра височина – два пъти по-високо от Еверест.

Мястото на изпитанието – архипелагът Нова Земя, намиращ се между Баренцово и Карско море – по онова време е изолиран военен полигон. Експлозията оставя огромна радиоактивна зона, макар поради голямата височина на взрива замърсяването да е по-малко от очакваното.

Събитието предизвиква тревога по цял свят.

Западните страни засичат детонацията чрез сеизмични станции и я описват като „звяр от нов тип“. Американският президент Джон Кенеди нарича теста „безсмислен акт на разрушение“. Великобритания и Франция изразяват официален протест, а медиите говорят за „деня, в който човечеството видя собствената си гибел“.

Още събития на 30 октомври:

  • 1905 г. – Император Николай II обявява с указ първата конституция на Русия, с която се създава парламента, наречен Държавна дума.
  • 1975 г. – Хуан Карлос I става крал на Испания след заболяване на генерал Франциско Франко.

Родени:

  • 1735 г. – роден е вторият президент на САЩ Джон Адамс
  • 1944 г. – роден е българският музикант Кирил Маричков

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
