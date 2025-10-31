Пентагонът одобри ракети "Томахоук" за Украйна

П ентагонът даде зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети "Томахоук", след като прецени, че това няма да повлияе негативно на американските ракетни резерви.

Така, окончателното политическо решение e в ръцете на президента на САЩ Доналд Тръмп, предава Си Ен Ен, цитирайки свои източници.

Тръмп "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна

"Томахоук" имат обхват от около 2500 км, което ще подобри възможностите на Украйна за удари дълбоко в територията на Русия.

Тръмп заяви само дни преди срещата си с Володимир Зеленски, че САЩ имат "много ракети "Томахоук", които потенциално биха могли да дадат на Украйна. Когато се срещна с президента на Украйна във Вашингтон, държавният глава на САЩ обаче промени тона си, като изрази съмнения, дали американската армия разполага с достатъчно от ракетите. Той добави, че се надява, че няма да му се наложи да дава такива на Украйна.

Президентът на Русия Владимир Путин, който говори преди това с Тръмп, е предупредил, че ракетите са "червена линия", защото могат да ударят Москва и други руски градове.

Ванс: САЩ обмислят доставка на ракети "Томахок" за Украйна

След това Тръмп показа разочарованието си от нежеланието на Путин да преговаря за мир, като наложи санкции на двете основни руски петролни компании и отмени планираната среща между двамата в унгарската столица Будапеща.

Тръмп не е свалил напълно ракетите от дневния ред, съобщиха източници по-рано пред Си Ен Ен, а администрацията му е изготвила планове за бързото им предоставяне на Украйна, ако президентът на САЩ даде такава заповед.

Все още има няколко оперативни въпроса, които ще трябва да бъдат решени, за да може Украйна да използва ракетите ефективно, посочват източниците на Си Ен Ен.

Единият нерешен въпрос е как Украйна ще изстрелва ракетите? "Томахоук" най-често се изстрелват от кораби или подводници, но украинският военноморски флот е много малък, така че ракетите вероятно ще трябва да бъдат изстрелвани от сушата.

Русия: "Томахоук" могат да ударят Москва, това е сериозна ескалация

Морската пехота и армията на САЩ са разработили наземни пускови установки, които биха могли да бъдат предоставени на Украйна. А Европейският съюз също може да потърси технически решения.

Украински инженери например успяха да разработят решение за използване на предоставените от Обединеното кралство ракети "Сторм Шадоу", които са проектирани да бъдат изстрелвани само от самолети на НАТО.

"Глобалните санкции и нашата прецизност на ударите практически се синхронизират, за да сложат край на тази война при справедливи условия за Украйна", прогнозира преди дни украинският президент.