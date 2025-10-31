Свят

Съдът в Лозана анулира пълната забрана за руски спортисти

Това бе решение след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

31 октомври 2025, 23:50
Съдът в Лозана анулира пълната забрана за руски спортисти
Източник: iStock/GettyImages

А рбитражният спортен съд в Лозана анулира в петък пълната забрана за участие на руските спортисти, наложена от Международната федерация по шейни, като това означава, че те ще могат да участват под неутрален флаг, съобщи АФП.

Това бе решение след руската инвазия в Украйна през 2022 г. и бе потвърдено през 2024 г., но според съда не е оправдано от федерацията, която иска да "да гарантира сигурността на провеждане на състезанията".

Изхвърлиха Русия от световния спорт

Аргументите на федерацията е, че иска да предпази турнирите от "рискове от инциденти, причинени от публиката или други спортисти" в случай на участие на руснаци, но тримата арбитри на съда са преценили, че санкцията не може да е базирана на националност.

Три месеца преди Олимпийските игри в Милано-Кортина (6-22 февруари) това решение отваря врати не само за участие на руските спортисти в този спорт, но и да се атакуват на решенията на международните федерации по ски и биатлон, които също са изключили руснаците.

Руските спортисти без флаг и химн на световни шампионати и Олимпийски игри до 2022 г.

Не се знае обаче дали руските състезатели ще имат време да кандидатстват и да получат неутрален статут, както и да се класират за Олимпийските игри. В решението на съда в Лозана се отхвърлят молбите на шестима руски състезатели да бъдат върнати веднага в спорта, както и на състезателката по бързо пързаляне с кънки Дария Качанова, тъй като тя е състезател на ЦСКА Москва, който е клуб "контролиран от руското Министерство на отбраната". 

Източник: БТА, Христо Бонински    
Спортен арбитражен съд Лозана Руски спортисти Спортни санкции
Последвайте ни
Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси

Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси

Пентагонът одобри ракети

Пентагонът одобри ракети "Томахоук" за Украйна

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

- Добро утро, госпожо! Как е Вашето главоболие днес? - Стана рано и отиде за риба.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Факелното шествие във Враца за Деня на народните будители

Факелното шествие във Враца за Деня на народните будители

България Преди 1 час

Кулминацията на празничното честване бе „Огънят на признанието“

Френски съд осъди българите, поругали мемориал в Париж

Френски съд осъди българите, поругали мемориал в Париж

Свят Преди 3 часа

Присъдата до голяма степен съответства на исканията на прокуратурата

Латвия излиза от Истанбулската конвенция

Латвия излиза от Истанбулската конвенция

Свят Преди 6 часа

Опонентите на договора в Латвия твърдят, че той въвежда дефиниция за пол, която надхвърля биологичната

Делян Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя

Делян Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя

България Преди 6 часа

Хората искат справедливост, настоя лидерът на "ДПС-Ново начало"

Откриха издирваното 15-годишно момиче от Благоевград

Откриха издирваното 15-годишно момиче от Благоевград

България Преди 7 часа

То е открито в добро физическо здраве

<p>Дъщерята на Ким Кардашиян предизвика вълна от имитации и тревога сред стоматолозите</p>

Дъщерята на Ким Кардашиян предизвика вълна от имитации и тревога сред стоматолозите с опасна TikTok мода

Свят Преди 7 часа

Австралийският зъболекар д-р Махир Шах призова родителите да следят какво децата им виждат в социалните мрежи

.

„Револют“ спира да работи с левове

България Преди 7 часа

Няма да можете да изпращате банкови преводи в BGN от 27 ноември 2025 г.

Условна присъда за учителя, блудствал с ученичка

Условна присъда за учителя, блудствал с ученичка

България Преди 7 часа

Кирев ще плати и 2 хил. лв. обезщетение на майката на момичето

Карди Би призна: Не съм си мила косата от три месеца!

Карди Би призна: Не съм си мила косата от три месеца!

Любопитно Преди 8 часа

„Вероятно съм хванала всякакви яйца от хлебарки, яйца от комари – всичко в това“, пошегува се Карди

Над хиляда години затвор по дело в Турция

Над хиляда години затвор по дело в Турция

Свят Преди 8 часа

Всички 11 обвиняеми получиха и доживотни присъди

Дания се готви за възможна война с Русия

Дания се готви за възможна война с Русия

Свят Преди 8 часа

Датските разузнавателни служби промениха тона си през последната година

Инфлацията в еврозоната се забавя въпреки поскъпването на услугите

Инфлацията в еврозоната се забавя въпреки поскъпването на услугите

Свят Преди 8 часа

Цените на енергията са се понижили с 0,2 процента на месечна база и с 1,0 процент на годишна

Елизабет: Единственото нещо, което е в главата ми, е музиката

Елизабет: Единственото нещо, което е в главата ми, е музиката

Любопитно Преди 9 часа

В момента Елизабет работи по нови музикални проекти и планира бъдещи участия

<p>Центристката партия D66 печели изборите в Нидерландия</p>

ANP: Центристката партия D66 печели изборите в Нидерландия

Свят Преди 9 часа

Роб Йетен е фаворит за следващ министър-председател.

Спряха всички влакове в Сърбия, терористична заплаха

Спряха всички влакове в Сърбия, терористична заплаха

Свят Преди 9 часа

Железниците на Сърбия внезапно спряха продажбата на билети

Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем

Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем

Свят Преди 9 часа

Доналд Тръмп нареди на Пентагона да "започне изпитания с ядрено оръжие"

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Какво не знаем за Черно море

sinoptik.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg

Легендата за „Кървавата Мери“ - първата кралица на Англия

Edna.bg

Енджи Касабие: Егоизъм е да искаш да имаш дете на всяка цена

Edna.bg

Страхотно! Иван Иванов ще играе на турнир с Новак Джокович

Gong.bg

Димитър Илиев се завръща за дербито на Пловдив

Gong.bg

Година след трагедията в Нови Сад: Пред NOVA говорят българи, които участват в протестите

Nova.bg

„Червени ръце”: Четирима българи ще лежат в затвора във Франция

Nova.bg