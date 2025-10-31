Любопитно

Карди Би призна: Не съм си мила косата от три месеца!

„Вероятно съм хванала всякакви яйца от хлебарки, яйца от комари – всичко в това“, пошегува се Карди

31 октомври 2025, 16:45
Карди Би призна: Не съм си мила косата от три месеца!
Източник: Getty Images

К арди Би винаги е откровена – дори когато става дума за хигиената на косата си.

Наскоро 33-годишната рапърка, известна с хита „Hello“, изненада феновете си по време на пряко предаване в Instagram, като сподели една доста необичайна тайна – не си е мила косата от три месеца.

Тя добави, че в следващите дни планира да си намаже скалпа с олио, да измие косата си и да я сплете.

„Вероятно съм хванала всякакви яйца от хлебарки, яйца от комари – всичко в това“, пошегува се Карди, докато почукваше по главата си, покрита с перука.

  • Грижата за косата ѝ през годините

Карди Би често е споделяла подробности за прическите и грижата за косата си. През 2021 г. тя публикува стари снимки в Instagram, след като някои коментатори я критикуваха за външния ѝ вид като жена от „смесена“ раса. (Карди е дъщеря на майка от Тринидад и баща от Доминиканската република.)

„Публикувам снимки на грижата си за косата от години и това, че косата ми е смесена, не означава, че винаги е дълга и къдрава. При мен не беше така. От дете имам трудности с грижата за косата си. Едва преди няколко години открих методи, които работят за мен, и сега виждам как расте. Опитват се да ни убедят, че нашата коса не може да порасне дълга, но това не е вярно“, написа тогава тя.

„Много от продуктите, които използвахме, не бяха добри, но това беше всичко, което имахме. Освен това не можехме да си позволим редовни посещения при фризьор – ако изобщо ходехме.“

Карди продължи: „Искам цветнокожите жени с по-стегнати къдрици да знаят, че нямат „лоша коса“. Няма такова нещо като лоша коса, а „добрата“ коса не означава определена текстура. Всяка коса е добра.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

  • Домашни рецепти и естествена грижа

Изпълнителката често споделя и своите домашни рецепти за грижа за косата. През 2022 г. тя разкри, че мие косата си с преварена вода от лук, традиция, която според нея е помогнала за началото на „пътешествието ѝ към здравословен растеж на косата“.

Карди дори показа натуралната маска, която използва за дъщеря си Кълчър, сега на 7 години.

  • Перуки, процеси и истинската коса

Преди няколко месеца перуките на Карди Би отново станаха тема на разговор, след като тя беше попитана за „истинската си коса“ по време на съдебен процес за гражданско нападение.

На 26 август рапърката даде показания по дело, заведено през 2020 г. от охранителка, която твърди, че Карди я е нападнала пред медицински кабинет в Бевърли Хилс през 2018 г., съобщи Rolling Stone.

По време на делото носителката на „Грами“ се появи с разнообразие от перуки – от къса черна прическа тип „пикси“ с бретон до къдрава руса визия.

Източник: People    
Карди Би хигиена на косата неизмита коса грижа за косата перуки домашни рецепти естествена грижа
Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
