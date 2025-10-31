Огромен самолет от Украйна каца утре в София

Н а 1 ноември, около 15:30 ч., на летище „Васил Левски“ – София ще кацне един от най-впечатляващите транспортни самолети в света – Антонов-124 „Руслан“.

Самолетът с украинска регистрация ще извърши кратко кацане за презареждане и ще бъде разположен в западната част на Летище „Васил Левски“.

Авиационните ентусиасти ще имат рядката възможност да наблюдават отблизо излитането и кацането на този инженерeн шедьовър – истинско събитие за всички фенове на авиацията у нас.

Антонов Ан-124 „Руслан“ е самолетът с най-голяма товароподемност от серийно произвежданите в света. Единственият, който можеше да носи повече товар, беше Ан-225 „Мрия“, който беше унищожен по време на руската обсада на украинската столица Киев през 2022 г.