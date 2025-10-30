Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

П рез нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югозападен вятър, който след полунощ в много райони ще стихне и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат предимно между 1 и 6 градуса, малко по-ниски в котловините, където ще има условия за слана. В София минималната температура ще бъде около 2 градуса.

В четвъртък

ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места в низините и котловините все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София – около 17 градуса. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи.

В планините

ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра – около 10 градуса.

По Черноморието

ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, по южното крайбрежие ще е предимно слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса. Температурата на морската вода е 17-18 градуса, на север от н. Калиакра – 15 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 58 мин. и залязва в 17 ч. и 22 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 24 мин. Луната в София изгрява в 14 ч. и 23 мин. и залязва в 0 ч. и 30 мин. на 31.10.25 Фаза на Луната: един ден след първа четвърт.

В петък и събота

времето ще бъде предимно слънчево и почти тихо. Ще има разкъсана висока облачност, а в нощните часове и рано сутринта в отделни райони в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, на повече места покрай Дунав през втория ден. Минималните температури ще се повишат слабо и ще са предимно между 3 и 8 градуса, а максималните в петък ще бъдат предимно между 17 и 22 градуса, в събота с 1-2 градуса по-ниски.