Свят

Над хиляда години затвор по дело в Турция

Всички 11 обвиняеми получиха и доживотни присъди

31 октомври 2025, 16:31
Над хиляда години затвор по дело в Турция
Източник: БТА

Е динайсет доживотни присъди произнесе днес съдът по делото за смъртоносния пожар през януари в луксозен хотел в ски курорт в Турция, в който загинаха 78 души, съобщи турската телевизия НТВ.

Осъдени на доживотен затвор при строг режим заради смъртта на 34 деца са собственикът на хотела Халит Ергюл, съпругата му Емине Ергюл и дъщерите им Елиф Араз и Джейда Хаджъбекироглу, които са част от ръководния състав на хотела. Същата присъда получиха главният мениджър Емир Арас, управителят Зеки Йълмаз, заместник-кметът на Болу Седат Гюленер и директорът на друг хотел Ахмет Демир. Останалите трима, за които съдът в Болу произнесе доживотно лишаване от свобода при строг режим, са финансовият директор Кадир Йоздемир, заместник-началникът на пожарната Кенан Джошкун и пожарникарят Ърфан Аджар. 

Ново развитие за пожара, убил 79 души в хотел в Турция

Всички 11 обвиняеми получиха и по 44 присъди от по 24 години и 11 месеца затвор за смъртта на останалите жертви без право на намаления на наказанията, информира "Тюркийе тудей".

Докато се четеше присъдата, Емине Ергюл се почувства зле и беше изпратена линейка.

Обявяването на присъдите беше посрещнато с аплодисменти в съдебната зала. На заседанието присъстваха подсъдими, ранени в пожара, семействата на загиналите, роднини на подсъдимите и адвокати на двете страни. 

Заради мащаба на делото заседанието се състоя в специално обособена зала в местно училище. Мерките за сигурност вътре и около залата бяха засилени, а улиците около мястото бяха затворени за движение. 

Ден на траур в Турция, жертвите на пожара станаха 79

Общо 78 души загинаха, а над 130 пострадаха в пожара, обхванал на 21 януари 12-етажния хотел "Гранд Картал" в курорта Карталкая в северозападния окръг Болу. Трагедията стана по време на зимната ваканция на учениците, когато в хотела са били настанени 238 гости. Много от тях се опитаха да се спасят, скачайки през прозорците или спускайки се от стаите с въжета от чаршафи.

Според публикации в медиите проведените разследвания са установили много нередности и занижен контрол, някои от които е можело да бъдат отстранени и да се избегне големият брой жертви.

Източник: БТА, Мина Димитрова    
Пожар в хотел Турция Доживотни присъди
Последвайте ни
Условна присъда за учителя, блудствал с ученичка

Условна присъда за учителя, блудствал с ученичка

Откриха куп нарушения в Елените

Откриха куп нарушения в Елените

Карди Би призна: Не съм си мила косата от три месеца!

Карди Би призна: Не съм си мила косата от три месеца!

Дания се готви за възможна война с Русия

Дания се готви за възможна война с Русия

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Дъщерята на Ким Кардашиян предизвика вълна от имитации и тревога сред стоматолозите</p>

Дъщерята на Ким Кардашиян предизвика вълна от имитации и тревога сред стоматолозите с опасна TikTok мода

Свят Преди 5 минути

Австралийският зъболекар д-р Махир Шах призова родителите да следят какво децата им виждат в социалните мрежи

.

„Револют“ спира да работи с левове

България Преди 6 минути

Няма да можете да изпращате банкови преводи в BGN от 27 ноември 2025 г.

Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем

Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп нареди на Пентагона да "започне изпитания с ядрено оръжие"

Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 2 часа

Кои ще са съперниците на Дино и Дечо от Лечителите?

Снимката е илюстративна

Червени магнитни бури през ноември - кой е най-уязвим и как да се пазим

Любопитно Преди 2 часа

Вижте на кои дати се очакват бурите

<p>След година на протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти</p>

След година на студентски протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти

Свят Преди 2 часа

Режимът на Александър Вучич прилича на политическа схема тип "Понци" - поддържа илюзия за легитимност чрез зрелища, докато отлага неминуемия си крах

Истинската история зад „Сиянието“: Хотелът, който вдъхнови кошмара на Стивън Кинг

Истинската история зад „Сиянието“: Хотелът, който вдъхнови кошмара на Стивън Кинг

Любопитно Преди 2 часа

Стивън Кинг неведнъж е разказвал как идеята му се е родила именно по време на престой в хотел „Стенли“ в Колорадо

Задържаха 18-годишен без книжка и с фалшиви номера

Задържаха 18-годишен без книжка и с фалшиви номера

България Преди 2 часа

На водача е съставен съответния акт

Виктор Орбан смути Джорджа Мелони

Виктор Орбан смути Джорджа Мелони

Свят Преди 2 часа

Джорджа Мелони, смятана за "възрастния в стаята" сред европейските популисти, имаше нелек ден с Орбан в Рим

<p>Тъмната страна на управлението на Зеленски</p>

"Пълзящ авторитаризъм": Тъмната страна на управлението на Зеленски

Свят Преди 2 часа

Опозиционни депутати и активисти твърдят, че украинското ръководство използва съдебната система, за да сплашва противници и да заглушава критиците си

Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака

Арести в САЩ, ФБР съобщи за подготвяна терористична атака

Свят Преди 2 часа

ФБР арестува множество лица в Мичиган

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Свят Преди 3 часа

Брюкселският елит не бива да празнува прекалено рано

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Съдът отмени ареста на собственика на „дома ужасите“ в с. Ягода

Съдът отмени ареста на собственика на „дома ужасите“ в с. Ягода

България Преди 3 часа

С оглед на обстоятелството, че са събрани почти всички доказателства, съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства

Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата

Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата

България Преди 3 часа

Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

Свят Преди 3 часа

Сахар Барух, който има и българско гражданство, беше отвлечен от кибуца Беери в Газа и убит по време на неуспешна спасителна операция на армията два месеца по-късно

Всичко от днес

От мрежата

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Какво не знаем за Черно море

sinoptik.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg

Легендата за „Кървавата Мери“ - първата кралица на Англия

Edna.bg

Енджи Касабие: Егоизъм е да искаш да имаш дете на всяка цена

Edna.bg

Обявиха наказанието на Светослав Вуцов и санкциите след Черно море - Левски

Gong.bg

Официално: обявиха програмата на Mr Bit Втора лига до края на годината

Gong.bg

Мъж с българско гражданство е сред идентифицираните заложници, чиито тела върна „Хамас“ на Израел

Nova.bg

България превантивно спира износа на дизел и авиационно гориво

Nova.bg