Санкциите на САЩ може да спрат рафинерията в Бургас след 21 ноември

Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

К омпанията „Лукойл” съобщи, че е намерила купувач за чуждестранните си активи. Освен рафинерията в Бургас, в това число влизат и „Петротел Лукойл" в Румъния, както и 45% от нефтения завод „Zeeland" в Нидерландия. „Лукойл" участва и в разработването на находища в Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. Компанията има активи в Ирак, Арабските емирства, Мексико и няколко държави в Африка, предава NOVA.

По всичко изглежда, че компанията продава всичко наведнъж, а не всеки актив по отделно. При това положение сделката за бургаската рафинерия е поставена под общ знаменател с всички останали. За продажбата крайната дума ще има Службата за чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ, а ДАНС не би могла да има думата по въпроса.

„Лукойл” прие оферта за изкупуване на активите ѝ

Има реален риск рафинерията в Бургас да спре работа след 21 ноември. Тогава влизат в сила санкциите на САЩ. След тази дата „Лукойл” няма да има право да търгува с горива, разплащайки се с долари,а цялата международна търговия е именно в тази валута.

Това означава, че „Лукойл България” и „Нефтохим” няма да могат да поръчват суров петрол, който да преработват в бензин и дизел. Руският енергиен конгломерат вече обяви, че ще продаде международните си активи на регистрирана в Кипър компания-„Гунвор груп”. Тя обаче е основана от приближен на Путин, който вече е санкциониран и не се знае дали Вашингтон ще се съгласи на тази сделка.

Каква ще е съдбата на "Лукойл"?

Ограничаването на износа на горива от България към други страни е мярка, целяща да задържи максимално много деривати у нас, в случай че бъде блокирана рафинерията. Но според собственици на бензиностанции това само ще усложни ситуацията.

„Вземаме тази мярка с цел да имаме достатъчно горива. Сега сме препълнени с дизелово гориво и се чудим какво да го правим. По този начин най-много да ограничим производството”, коментира собственикът на верига бензиностанции Димитър Хаджидимитров.

Ако все пак „Нефтохим” изпадне в невъзможност да си поръчва, плаща и доставя горива, то всички търговци трябва да са наясно поне месец преди това да се случи, за да вземат мерки.

„Ако днес заявим гориво с кораб, 30 000 тона, който да пристигне във Варна или Бургас, днес ако го платим, той ще пристигне най-рано след 45 дни”, обясни Хаджидимитров.

Други търговци пък се опасяват повече от възможността от поскъпване на горивата на едро заради изолирането на „Лукойл” и „Роснефт” от световния пазар на деривати.

„Цените на дребно рано или късно ще стигнат нивата, на които ни ги продават на нас търговците. Според мен увеличение от 10 стотинки, само за една седмица, не е никак малко”, сподели Ангел Димитров.

Спасение би могло да дойде при смяна на собствеността на рафинерията. Но Вашингтон трябва да одобри сделката.

„Това може да бъде номинална сделка – „Лукойл“ просто да паркира активите си в „Гунвор“, и след време, ако се стигне до мир между Русия и Украйна и се размразят тези активи, те да си ги получат обратно”, коментира енергийният експерт Руслан Стефанов.

Поради неяснотите около бъдещето на сделката, както и колко време ще отнеме тя да се сключи, експерти съветват държавата да поеме контрола на „Лукойл България” чрез особен управител и да пледира пред САЩ за дерогация.

„Влиза този управител, който е доверен на държавата, поема управлението, като по този начин се показва на американските ни партньори, че тази компания е с изцяло друго управление и никакви парични потоци не се обменят между нея и компаниите, които са под санкции”, заяви Стефанов.

Държавата има 21 дни преди влизането в сила на санкциите да реши окончателно как ще действа спрямо рафинерията.