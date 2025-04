Дрейк подаде нов иск за клевета срещу Universal Music Group

Р апърът Дрейк твърди, че е бил оклеветен по време на шоуто на полувремето на Супербоул на Кендрик Ламар и на наградите „Грами“, където над 100 милиона телевизионни зрители чуха прословутото парче на Ламар „Not Like Us“, според съдебните документи.

Канадският рапър предяви новите обвинения на 16 април в разширен федерален иск за клевета срещу собствената си звукозаписна компания Universal Music Group.

Първоначално Дрейк подаде съдебен иск във връзка с песента през януари, пише Си Ен Ен.

„Тези престижни и високопоставени събития запознаха нови слушатели“ с песента, за която се твърди, че е клеветническа, пишат адвокатите на Дрейк в последното подадено заявление.

„След тези две културни събития не само стриймовете на записа се увеличиха значително, но и заплахите срещу Дрейк и семейството му“, се добавя в него.

Настоящият лейбъл на Дрейк е Republic Records, подразделение на UMG. Ламар - който не е посочен в иска - е артист на Interscope Records, също подразделение на UMG.

Изменената жалба на Дрейк не обвинява носителя на наградата „Пулицър“ Ламар в каквото и да е нарушение. UMG твърди, че искът трябва да бъде отхвърлен, и молбата им все още е в процес на разглеждане.

„Дрейк, безспорно един от най-успешните артисти в света, с когото се радваме на 16-годишни успешни взаимоотношения, е подвеждан от правните си представители да предприема една абсурдна правна стъпка след друга“, заяви UMG в отговор на изменения иск на Дрейк.

Спорът е следствие от миналогодишната епична вражда между рапърите Дрейк и Ламар, които си разменяха все по-лични и непроверени обиди в поредица от песни.

В „Not Like Us“ Ламар заяви, че Дрейк е „сертифициран педофил“ - твърдение, което Дрейк категорично отрича.

Drake’s Legal Team Blasts UMG in Explosive 107-Page Defamation Suit:



“Even though UMG enriched itself and its shareholders by exploiting Drake’s music for years, and knew that the salacious allegations against Drake were false, UMG chose corporate greed over the safety and… pic.twitter.com/Gbum68PH7X