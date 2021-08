Дрейк се оплака, че косата му оредяла заради COVID-19

Дрейк разкри, че е преболедувал COVID-19 и като продължителен страничен ефект косата му е оредяла, съобщи Билборд.

Канадският рапър, който е на 34 години, не разкрива кога е боледувал. Той обаче каза, че възстановяването е било продължително и заради него забавя новия си албум "Certified Lover Boy", който трябваше да излезе през януари догодина.

За оплешивяването си призна, когато фен го подигра за сърчицето, обръснато на темето му. То е предназначено именно да прикрие оредялата коса.

Drake Reveals He Had COVID and Hair Loss Was a Lingering Side Effect: 'It's Coming Back' https://t.co/bhNa6fMGe8

"Тя обаче вече пониква", увери Дрейк.

Преди месец певецът беше видян на среща с инфлуенсърката Джоана Лея в Лос Анджелис. След това стана ясно, че връзката им продължава от няколко месеца.

Drake admits he experienced hair loss after Covid-19, asks fans to not diss him: 'It's coming back'https://t.co/qSyypDGISh