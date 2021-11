Номинациите за наградите "Грами" са факт! Какви са изненадите

С нови правила, въведени тази година, и с обещание да възвърне доверието сред членовете си, американската Национална звукозаписна академия обяви номинациите за своите 64-ти награди "Грами".

Ето някои интересни факти за тазгодишните номинирани, цитирани от Асошиейтед прес:

Революцията на пенсионерите

Поп музиката може и да е ориентирана основно към младите, но тази година в номинациите за отличията в категорията за запис на годината фигурират имена от 18-годишната Оливия Родриго до 95-годишния Тони Бенет, които са разпознаваеми за няколко поколения.

Бенет, най-възрастният сред претендентите с 18 "грамофончета" в колекцията си, е номиниран заедно с поп звездата Лейди Гага за версията им на парчето "I Get a Kick Out of You".

Grammy Nominations in the Post-Committee Era: Who Benefited & Who Didn’t? (Analysis) – Billboard https://t.co/q9yGkNRYed — Uni fm 102.7 (@102Uni) November 24, 2021

Шведските диско и поп икони АББА също не почиват на старите си лаври. Завръщайки се след 40-годишна пауза, скандинавските изпълнители, всички от които са прехвърлили 70-те, получиха първата си номинация за "Грами" за песента "I Still Have Faith In You".

С присъствието на ветераните сред претендентите за отличията, сред които е и 79-годишният бивш бийтъл Пол Макккартни, бабите и дядовците вероятно ще намерят какво да обсъдят със своите внуци на тема тазгодишните номинации за "Грами".

Пренебрегнатите

Комерсиалните върхове на кънтри певеца Морган Уолън дойдоха едновременно с неговите лични падения. По-рано през годината Уолън беше уловен от камерата да използва расистка обида. Въпреки завихрилия се скандал, албумът му "Dangerous: The Double Album" стана един от най-продаваните на годината и прекара 10 седмици на върха в класацията Билборд 200.

След като беше дисквалифициран или ограничен от няколко шоута за музикални награди тази година, Морган Уолън не получи нито една номинация от Националната звукозаписна академия.

Във водещите категории за запис и песен на годината извън надпреварата останаха някои успешни сингли, които доминираха в социалните мрежи и чартовете. Кали Учис, например, намери своята публика в Тик Ток с хита си "Telepatia", докато Карди Би, която наложи доминация с парчето си "Up", получи номинация само за най-добро рап изпълнение.

Още по-изненадващо е пренебрежението, което звукозаписната академия демонстрира към летния мегахит "Butter" на Би Ти Ес. Единствената номинация за популярната кей-поп формация е в категорията за най-добро поп изпълнение на дует/група.

Grammy nominations are here! Narrowly missed out again... 😂

Some really awesome #mastering Engineers on this year's list! 👍https://t.co/kza1EEmo0s — Nicky at The Fat Mastering (@thefatmastering) November 24, 2021

Изненадата "Силк соник"

Новото дуо "Силк соник", което отбеляза телевизионния си дебют на предишното шоу за наградите "Грами", сега се завръща като претендент за отличия, въпреки че в периода на разглеждане издаде само няколко песни. Разбира се, когато в състава на дуото влизат Бруно Марс и Андерсън.Паaк - носители съответно на 11 и четири награди "Грами", е необходимо да им се обърне подобаващо внимание. Дуетната формация получи четири номинации за отличията - за запис на годината, песен на годината, най-добра ритъм енд блус песен и най-добро ритъм енд блус изпълнение.

Размиване на жанровете

Въпреки че новите правила на звукозаписната академия означават край на анонимните комисии за подбор, някои изпълнители все пак попаднаха в нежелани категории. Шесткратната носителка на "Грами" Бранди Карлайл е номинирана за песен на годината и запис на годината за сингъла си "Right On Time", който получи номинация и за най-добро солово поп изпълнение.

Карлайл обаче написа в социалните мрежи миналия месец, че е разочарована от решението на академията да постави песента в поп категорията, вместо в тази за американска коренна музика, за която първоначално е предложена.

2022 Grammy - BTS Nomination



✔ Best Pop Duo/Group Performance

- BTS "Butter" pic.twitter.com/egOCIhItmM — 브리이에 (@BRILLER__613) November 23, 2021

Посмъртни номинации

Рапърът Поп Смоук, който беше убит през 2020 г., получи друга посмъртна номинация за "Грами", този път за приноса си към номинирания за албум на годината "Donda" на Кание Уест. Ди Ем Екс е номиниран за най-добра рап песен за "Bath Salts" в сътрудничество с Джей-Зи и Нас. Парчето беше издадено след смъртта на рапъра тази година. Джаз музикантът Чък Кърия, който почина през февруари от рак, е с четири посмъртни номинации в категориите за джаз, латино джаз и класическа музика.

