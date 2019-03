Дрехите, с които звездите ни впечатлиха през февруари

И зминалият месец февруари определено беше наситен с няколко важни събития за света на шоубизнеса.

Всичко стартира с наградите БАФТА.

Черно-бялата драма "Рома" на режисьора Алфонсо Куарон - автобиографичен поглед към детските му години, и историческата комедия "Фаворитката" на Йоргос Лантимос доминираха на наградите. "Фаворитката" водеше по номинации за отличията с 12 на брой, спечели седем награди БАФТА.

На червения килим дамите пленяваха със своите дрехи.

По традиция принц Уилям и Кейт Мидълтън присъстваха на важната церемония.

Херцогинята бе заложила на бяла рокля с една презрамка, дело на Александър Маккуин. Тоалетът бе завършен с обеци и гривна.

След БАФТА последва друга церемония.

Този път в САЩ, а именно музикалните награди "Грами", където не липсваха ексцентрични знаменитости. Лейди Гага и Брадли Купър спечелиха награда "Грами" за най-добър поп дует/групово изпълнение за песента "Shallow" от филма "Роди се звезда". Песента "This is America" на Чайлдиш Гамбино (с истинско име Доналд Глоувър) бе спечели наградата "Грами" за песен на годината.

ВИЖТЕ ЕДНИ ОТ НАЙ-КРАСИВИТЕ ТОАЛЕТИ, С КОИТО ВИДЯХМЕ ЗВЕЗДИТЕ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ

Рапърката Карди Би създаде история, ставайки днес първата жена, спечелила "Грами" за най-добър рап албум със своя "Invasion of Privacy". Освен с приз, Карди Би впечатли с няколко тоалета.

Тя даде силна заявка за представянето си още на червения килим.

Няма как да пропуснем и новата херцогиня на Съсекс. Макара и бременна, Меган се оказа доста активна по отношение на различните кралски ангажименти. Бившата актриса предизвика шум около себе си, когато се оказа, че е организирала бебешко парти в Ню Йорк.

Meghan Markle Steps Out For Private Trip To New York City https://t.co/cjNnDtqVLI pic.twitter.com/twtXVcAPkY

Освен това Маркъл и принц Хари отидоха на държавно посещение в Мароко, където Меган отново впечатли с избор на тоалети.

Месецът приключи с вероятно най-бляскавото събитие - наградите "Оскар".

Триумфът на Гага продължи, не само с победата, но и с избора на рокля, която бе дело на Alexander McQueen.

Не малко потребители в социалните мрежи обаче намериха известна прилика с култовата рокля на Одри Хепбърн, с която е облечена във вечната класика "Закуска в Тифани". Тоалетът на звездата е напълно изчистен, а красивата огърлица с голям диамант само допълва визията на звездата.

Let's all take a moment of silence to admire Lady Gaga's $30 million necklace that was last worn by Audrey Hepburn. #Oscars https://t.co/Daqeql9hTq pic.twitter.com/m3KnQoVLMr