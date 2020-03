Драматично кралско събиране: Какво се случи между Уилям и Хари

П оследният ангажимент на Меган и Хари като членове на кралското семейство ги постави в неудобна ситуация, имайки предвид това, че двамата трябваше да се появяват в компанията на херцозите Уилям и Кейт, пишат от сп. "Пийпъл".

По време на събитието, провело се в Уестминстърското абатство, херцозите на Съсекс заеха местата си на втория ред, до чичото на Хари принц Едуард и Софи, графиня на Уесекс.

Малко след тях пристигнаха и херцозите на Кеймбридж, които седнаха пред тях.

Докато очакваха кралицата, Меган и Хари разговаряха с Едуард, а Уилям и Кейт със Софи, като не се забелязваше никаква комуникация между двамата братя и техните съпруги.

За разлика от предишни подобни церемонии херцозите на Съсекс и Кеймбридж не бяха част от процесията на кралицата и трябваше да заемат местата си преди тя, принц Чарлз и съпругата му Камила да влязат.

