Добродушният Лападатов напусна Hell’s Kitchen

Диана от Hell’s Kitchen: Кухнята и сцената носят едно и също усещане! (ВИДЕО)

Ч истосърдечният кулинар от Враца Георги Лападатов отпадна от надпреварата за голямата награда в Hell’s Kitchen тази вечер. След като беше номиниран по време на кулинарното изпитание “сърф енд търф”, той не се справи с воденето на Синята кухня при вечерната резервация и шеф Виктор Ангелов сложи край на неговото участие в предаването.

Източник: NOVA

Претендентите за титлата “Най-добър готвач на България” започнаха своя ден със заплетено предизвикателство. Съдбата взе участие в определянето на техните главни протеини, а всеки трябваше да представи авторски прочит на специалитет с морски дарове и месо.

Източник: NOVA

Най-добре се справиха остриетата Събков и Йордан, сладкарят Цветомир и златната резерва Ремзи. Решаващата точка записа амбициозната Спирова, което ѝ донесе победата и емоционална среща с най-близките хора. Скромният Лападатов пое отговорност и облече оранжева престилка.

Източник: NOVA

Вечерната резервация се оказа повече от напрегната. Въпреки затруднения в началото, Червените съумяха да завършат всички свои поръчки. Хаос и липса на комуникация при техните противници обаче доведе до изгонване от кухнята. След консултация на шеф Ангелов с неговите съотборници, врачанският кулинар Лападатов загуби мястото си в голямата игра.

Той е следващият гост в официалния подкаст “Кухнята след Ада”. Там Лападатов разказа за своето представяне в предаването, за интригите и съюзите в Синия лагер, за любовта към кулинарията и за множеството научени уроци в надпреварата. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре градусите в най-популярния ресторант в България ще продължат да се покачват, защото Сините и Червените ще се изправят едни срещу други за последен път, а неочакван гост може да промени бъдещето на един от участниците завинаги.

Гледайте Hell’s Kitchen в сряда, 15 април, от 20:00 ч. по NOVA.

