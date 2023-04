"Disney" съкращава 7000 работни места

А ко работите за „Disney“, може би трябва да изчистите автобиографията си, тъй като през следващата седмица конгломератът ще съкрати хиляди работни места, съобщи „Giant freakin robot”.

Това ще засегне работните места в цялата корпорация - от телевизията до киното и от тематичните паркове до корпоративните офиси, съобщава Блумбърг. Всичко това се случва след други неотдавнашни масови съкращения, включително уволнението на главния изпълнителен директор на Marvel Entertainment Айзък Пърлмутър.

Въпреки че може да изглежда, че „Disney“ се справя много добре за себе си със своята стрийминг услуга и постоянно растящите бизнес покупки, всъщност за едно тримесечие на миналата година тя е загубила 1,47 млрд. долара. Освен това акциите им са в процес на спад, като стойността им се понижи с 0,6% до 100,35 долара. Подобно на екипажа на потъващ кораб, който отчаяно се опитва да се спаси от водата, „Disney“ планира да съкрати общо 7000 работни места, за да си спести огромните 5,5 млрд. долара годишни разходи.

Може би нямаше да се налага „Disney“ да съкращава разходи и работни места, ако новите им филми бяха по-успешни. С провала на "Чуден свят" и "Баз Светлинна година" в боксофиса компанията е загубила над 300 млн. долара. Може би някои дългоочаквани филми през тази година, като "Пазители на Галактиката: Трета част", "Малката русалка" и "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата", ще помогнат да се компенсират предишните загуби.

Тези, които си представят изоставени увеселителни паркове и нискобюджетни филми на Marvel, могат да въздъхнат с облекчение (засега). Въпреки че “Disney” планира да съкрати 7000 работни места, работната сила на компанията наброява над 220 000 служители, така че това няма да е твърде голям удар. Най-голямото съкращение ще бъде в развлекателното подразделение на “Disney”, което ще загуби около 15% от служителите си.

Боб Айгър се върна на работа като главен изпълнителен директор на „Disney“ през ноември миналата година, за да се опита да оправи кораба на компанията, след като неговият наследник Боб Чапек не успя да го направи. Чрез съкращаване и преструктуриране на работната сила на „Disney“ Боб Айгър планира да премести фокуса на компанията от развлекателната дейност към франчайз имоти и ключови марки. Главният изпълнителен директор дава повече правомощия на съпредседателите на Disney Entertainment, Алън Бергман и Дана Уолдън, което предполага, че работните им места са сигурни.

