Ако сте на тези години, мислите, че приличате на мен и искате да участвате в новия ни филм "Завръщане" моля пратете ваша снимка на zavrushtane@yahoo.com до 25ти май. За истории зад и пред камера, за проекта, ни последвайте: Instagram: @the_reunion_movie и Facebook: Живи легенди (Завръщане) 😉

