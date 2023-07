Диетолозите съветват: 7 добавки за по-дълъг живот

С редностатистическият американец живее по-дълго от това, което е било наблюдавано преди един век, като средната продължителност на живота е около 76 години - почти 20 години повече от тези, които са живели преди 100 години.

Но въпреки че средностатистически хората остават на тази земя за по-дълъг период от време, това не гарантира, че всеки човек ще доживее до 70-те, 80-те, 90-те си години и след това. Извън генетичните фактори има много фактори на околната среда, които оказват влияние върху вашето дълголетие - от избора ви да се занимавате с полезни навици на живот до приемането на някои от най-добрите хранителни добавки за по-дълъг живот.

Ако искате да живеете дълго, има някои навици, които можете да възприемете и които могат да увеличат шансовете ви за постигане на тази цел. Участието във физическа активност, избягването на тютюнопушенето, поддържането на мозъчната активност и здравословното, балансирано и разнообразно хранене могат да ви помогнат в стремежа ви да живеете добре до златните си години.

След като придобиете тези навици, добавянето на някои специфични хранителни добавки към режима ви може да донесе известна полза в областта на удължаването на живота.

Въпреки че приемът на хранителни добавки няма да е сигурен начин да достигнете трицифрено число, стига да получите зелена светлина от лекаря си, малко вероятно е включването им да навреди на шансовете ви за по-дълъг живот. Попитахме няколко диетолози кои добавки трябва да се вземат, ако хората искат да живеят по-дълго, и ето кои седем от тях бяха препоръчани. Прочетете нататък, за да научите повече, а след това не пропускайте да се запознаете с тези 7 храни, които могат да ви помогнат да живеете по-дълго.

Преди да приемете хранителни добавки се посъветвайте със специалист! Тази статия не замества медицинското предписание. Изготвена е единствено с информационна цел от Eat this not that.

1. Астаксантин

"Астаксантинът трябва да е в полезрението ви, ако все още не е, когато става въпрос за здравословно стареене (ключова част от дългия живот)", споделя Елизабет Шоу, MS, RDN, CPT, регистриран диетолог, медиен авторитет в областта на храненето и автор. Този хранителен елемент се съдържа в месото на розови морски дарове като сьомга и ракообразни (като омар, рак и скариди) и всъщност идва от храната, която тези видове консумират. "За съжаление, ние не консумираме препоръчителния прием на този вид морски дарове, за да постигнем желаните количества, които да ни донесат ползите от астаксантина, поради което добавката може да е следващата най-добра възможност", обяснява Шоу.

Въпреки че изследванията се развиват, науката показва, че това хранително вещество може да подпомогне здравето на кожата, мускулите и очите, здравословното стареене и да подобри имунната система. Шоу също така обяснява, че "предвид звездното му антиоксидантно действие, [астаксантинът] помага в борбата със свободните радикали в тялото ви, които с течение на времето могат да доведат до хронични състояния, които могат да станат вредни за здравето ви". Проучванията показват, че ползата е в диапазона между 2 и 12 милиграма дневно, а едно проучване от 2014 г. установява, че само 3,6 милиграма дневно са ефективни.

2. Креатин монохидрат

Популярен сред бодибилдърите, креатин монохидратът е свързан с натрупването на мускули. Но Кели Джоунс, MS, RD, CSSD, диетолог за професионалните спортисти и ежедневно трениращите, ни казва, че "доказателствата за ползите от креатина покрай мускулната сила и мускулната маса продължават да се появяват".

Тя обяснява, че изследванията върху креатина и възрастните хора може да са предварителни, но наличните данни са обещаващи както за когнитивното, така и за физическото функциониране. Джоунс препоръчва креатин монохидрат на възрастни хора с риск от когнитивни нарушения, както и на тези, които се надяват да поддържат мускулна маса, "за да подобрят физическите си възможности с напредването на възрастта".

"Мета-анализът показва, че застаряващите хора могат да се възползват от добавките с креатин монохидрат за ползи, свързани с краткосрочната памет и разсъжденията, докато данните за възрастни хора показват, че добавките с креатин, когато са съчетани с тренировки за съпротива, са от полза за риска от саркопения", обяснява Джоунс.

3. Омега-3 мастни киселини

DHA и EPA омега-3 мастните киселини се срещат най-вече в рибата и ракообразните. За съжаление повечето американци не консумират препоръчителните порции морски дарове всяка седмица, поради което им липсват тези ключови здравословни мазнини.

"Доказано е, че омега 3 помагат за поддържане на здравословно кръвно налягане и здравословни нива на триглицеридите", казва Лорън Харис-Пинкус, MS, RDN, основател на NutritionStarringYOU.com и автор на The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook. Тя добавя, че "хората с по-висок прием на EPA+DHA обикновено са с по-нисък риск от инфаркт и смъртност по всякакви причини, така че приемът на добавки с EPA и DHA омега-3 може да помогне за дълголетието (като намали риска от ранна смърт)".

Харис-Пинкус съветва, че макар да има много отлични марки EPA/DHA, е важно да се погледне етикетът на конкретната добавка и да се уверите, че най-голямото количество омега-3 мазнини в добавката идва от EPA или DHA, или и от двете, а не от "други" омега-3.

4. Никотинамид рибозид (NR)

Никотинамид рибозид (NR) е прекурсор на NAD+ - молекула, която играе жизненоважна роля в много клетъчни процеси, включително производството на енергия, възстановяването на ДНК и клетъчната защита. Харис-Пинкус обяснява, че "нивата на NAD+ намаляват с възрастта и това намаляване е свързано с редица свързани с възрастта заболявания. Например здравата митохондриална функция (и правилното функциониране на мозъка) е пряко свързана с коензима NAD+." Тя допълва, че без достатъчни нива на NAD+ "нашите митохондрии не са в състояние да произвеждат енергията, необходима на мозъчните клетки, за да оцелеят и да изпълняват необходимите им функции".

НАД+ намалява с 50% по време на стареенето на възрастните. Това може да доведе до по-малко клетъчна енергия, което може да се отрази негативно на когнитивните функции и потенциално да доведе до допълнителни проблеми със здравето на мозъка с течение на времето, споделя Харис-Пинкус. "Необходими са още изследвания, за да се определят дългосрочните ефекти на добавките с NR върху човешкото здраве и дълголетие. Наличните данни обаче показват, че той може да бъде обещаващо ново съединение за превенция и лечение на свързаните с възрастта заболявания."

5. Колаген

Добавките с колаген са популяризирани като решение за намаляване на образуването на бръчки и други признаци на стареене. Но тази задължителна добавка може да окаже влияние и върху здравето на ставите и подвижността. А както ни казва Кати Пайпър, RDN, LD, регистриран диетолог: "Поддържането на ставите в добро здраве намалява риска от падания - водещата причина за смърт, свързана с наранявания, сред възрастните над 65 години".

Добавянето на колаген може да бъде ефективно за намаляване на болката и сковаността на ставите, както и за подобряване на подвижността. Производството на колаген намалява с напредването на възрастта, така че добавката може да предложи някои ползи.

6. Витамин D

Известен като слънчевия витамин, витамин D е ключово хранително вещество, което хората, които искат да живеят дълго, трябва да имат в полезрението си. "Недостигът на витамин D е свързан с болести, свързани с възрастта, като сърдечносъдови заболявания, рак и невродегенерация", казва Мая Ибаа Уейчек, MBA, RDN, регистриран диетолог.

Според данни, публикувани в базата данни на Националния институт по здравеопазване, недостигът на витамин D засяга приблизително 42% от населението на САЩ. Според Оуейчек, като се справят с недостига, хората могат да "намалят риска от заболявания и потенциално да живеят по-дълго".

7. Л-Ерготионеин

Ерготионеинът е диетична антиоксидантна аминокиселина, която се съдържа в много гъби. Данните сочат, че това съединение може да предотврати или смекчи хроничните заболявания на стареенето. А някои експерти стигнаха дотам, че нарекоха това съединение "витамин на дълголетието", благодарение на всички потенциални ползи, с които се свързва, така че не е чудно, че го включихме в нашия списък с най-добрите добавки за по-дълъг живот.

Някои данни стигат дотам, че консумацията на ерготионеин може да бъде свързана с по-голямо дълголетие, намален риск от сърдечносъдови заболявания и намален риск от ранна смърт.