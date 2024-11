Диетата на Виктория Бекъм през последните 25 години

П реди две години футболистът Дейвид Бекъм се изпусна, че съпругата му яде едно и също от 25 години.

Бекъм отбеляза, че тайната на стройността на съпругата му се крие в яденето на едно и също ястие - Виктория яде само задушени зеленчуци с риба на скара.

