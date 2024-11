Дензъл Уошингтън сподели, че скоро се оттегля от актьорството

Д ензъл Уошингтън разкри, че планира да се оттегли от Холивуд след множеството актьорски проекти, по които работи.

„Не знам колко още филма ще направя. Вероятно не чак толкова много“, заяви Уошингтън по време на интервю за австралийското издание Today в понеделник. „Искам да правя неща, които не съм правил. Играл съм Отело на 22 години, предстои ми да играя Отело на 70 години. Ще играя Ханибал. Райън Куглър пише роля за мен в следващата „Черната пантера“, след това ще се снимам в „Крал Лир“. След това ще се пенсионирам.“

Уошингтън започва кариерата си през 1977 г. в телевизионния филм „Уилма“, последван от филма „Carbon Copy“ от 1981 г. Междувременно „Черната пантера“ се превръща в един от знаковите франчайзи на MCU, като филмът от 2018 г. с участието на Чадуик Босман, Лупита Нионго и Майкъл Б. Джордан печели повече от 1,3 млрд. долара в боксофиса.

В наши дни Уошингтън е съсредоточен върху промотирането на „Гладиатор II“, продължението на екшъна от 2000 г. на Ридли Скот.

Действието в „Гладиатор II“ се развива повече от две десетилетия след събитията в оригиналния филм „Гладиатор“, в който участва Ръсел Кроу. В продължението Пол Мескал играе порасналия Луциус Верус II, син на героя на Кроу, Максимус, който се оказва принуден да попадне в робство и става гладиатор, за да спечели свободата си, подобно на баща си в първия филм.

