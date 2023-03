Дензъл Уошингтън ще участва в „Гладиатор 2“

Д ензъл Уошингтън си остава един от най-горещите актьори в цял Холивуд. А Ридли Скот остава един от най-талантливите холивудски режисьори, който, изглежда, се е съсредоточил предимно върху предисториите и продълженията на най-известните си франчайзи, като режисира "Прометей" и "Пришълецът: Завет" и е изпълнителен продуцент на "Блейд Рънър 2049".

Denzel Washington is in talks to star in ‘GLADIATOR 2’ alongside Paul Mescal and Barry Keoghan.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/80m9uqbhar