"Закрилникът 3": Дензъл Уошингтън и Дакота Фанинг отново заедно на екран (СНИМКИ)

Дензъл Уошингтън се завръща в ролята си в „Закрилникът“. Снимките на второто продължение на филма започнаха и първите кадри от снимачната площадка показват Уошингтън и колежката му Дакота Фанинг, пише БГНЕС.

Denzel Washington and Director Antoine Fuqua are back for #TheEqualizer3, joined by Dakota Fanning and Gaia Scodellaro. Now in production on the Amalfi Coast, Italy. pic.twitter.com/FG1sdJ1XWg