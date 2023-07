Юли е най-горещият месец от 120 хил. години насам

Т ози месец е най-горещият в историята на планетата и най-горещият от около 120 000 години насам, твърдят учени.

Тъй като огромни части от три континента се пекат при високи температури, а океаните се нагряват до безпрецедентни нива, учени от два световни органа по климата съобщават още преди края на юли, че този месец ще бъде най-горещият на планетата досега.

Горещините през юли вече са толкова екстремни, че е „почти сигурно“, че този месец ще счупи рекордите „със значителна разлика“. Това се посочва в доклад на Службата за климатични промени „Коперник“ на Европейския съюз и на Световната метеорологична организация (СМО).

''Току-що преживяхме най-горещия триседмичен период в историята - и почти сигурно от повече от сто хиляди години насам'', съобщават учените.

Обикновено тези рекорди, които проследяват средната температура на въздуха в целия свят, се чупят със стотни от градуса. Но температурата за първите 23 дни на юли е била средно 16,95 градуса по Целзий, което е доста над предишния рекорд от 16,63 градуса по Целзий, поставен през юли 2019 г., се посочва в доклада.

Данните, използвани за проследяване на тези рекорди, датират от 1940 г., но много учени - включително и тези от „Коперник“ - казват, че е почти сигурно, че тези температури са най-топлите, които планетата е виждала от 120 000 години насам, като се има предвид това, което знаем от хилядолетните климатични данни, извлечени от пръстени на дървета, коралови рифове и дълбоководни седиментни ядра.

„Това са най-горещите температури в историята на човечеството“, казва Саманта Бърджис, заместник-директор на „Коперник“.

Всичко това означава, че лятото в Северното полукълбо ще бъде изключително горещо - потенциално безпрецедентно. „Шансовете със сигурност са в полза на рекордно лято“, каза Карло Буонтемпо, директор на „Коперник“, макар да предупреди, че е твърде рано да се твърди това с увереност.

Човешките жертви на горещините са очевидни. Тъй като в някои части на САЩ температурите надхвърлиха 50 градуса по Целзий, броят на смъртните случаи, свързани с горещините, нарасна, а хората получават животозастрашаващи изгаряния от падане върху гореща земя.

В Средиземноморието повече от 40 души са загинали в резултат на бушуващите в региона горски пожари, подхранвани от високите температури. В Азия продължителните и интензивни горещини отнемат човешки животи и застрашават продоволствената сигурност.

Причиненото от човека изменение на климата е основният фактор за тези извънредни горещини, каза Бърджис. „Глобалната температура на въздуха е пряко пропорционална на концентрацията на парникови газове в атмосферата“.

Едно скорошно проучване установи, че изменението на климата е изиграло „абсолютно преобладаваща“ роля за горещите вълни в САЩ, Китай и Южна Европа това лято.

Появата на Ел Ниньо, естествено климатично колебание с влияние върху затоплянето, не е оказала огромно влияние върху температурите, тъй като все още е във фазата си на развитие, каза Бърджис, но тя добави, че през следващата година то ще играе много по-голяма роля и вероятно ще доведе до още по-високи температури.

Новината, че юли ще бъде най-горещият месец, идва на фона на множество тревожни рекорди, които вече бяха счупени - и след това счупени отново - това лято.

Според „Коперник“ миналогодишният месец е бил най-горещият юни в историята със „значителна разлика“.

След това през юли светът преживя най-горещия си ден в историята. На 6 юли средната глобална температура се е повишила до 17,08 градуса по Целзий, според данните на „Коперник“, като е надминала предишния температурен рекорд от 16,8 градуса по Целзий, поставен през август 2016 г.

Всеки ден от 3 юли насам е бил по-горещ от рекорда от 2016 г.

„Навършват се седем месеца до 2023 г. и почти всеки месец тази година е бил в топ пет на най-горещите в историята“, казва Бърджис, като добавя, че ако тенденциите се запазят и през есента и зимата, 2023 г. вероятно ще бъде сред най-топлите години, регистрирани някога.

Океанската топлина също е на рекордно високо ниво. В средата на май температурите на повърхността на световния океан достигнаха „безпрецедентни нива“ за това време на годината.

„Това, което виждаме в момента, не сме виждали досега“, казва Бърджис.

Ким Коб, климатолог от Университета Браун, който не участва в доклада, нарече новия температурен рекорд за юли „поразителен“, но предупреди, че той ще бъде счупен отново.

„Страшно е да се помни, че след още едно десетилетие това ще се разглежда като сравнително хладна година, най-вероятно“, каза тя и добави: „Ако хората не харесат това, което виждат това лято, ще бъдат доста шокирани от по-високите нива на затопляне, към които се насочваме“.

